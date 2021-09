Gemma Galgani e Tina Cipollari: primo scontro di stagione. Anticipazioni Uomini e Donne della puntata del 13 settembre

Uomini e Donne

Dopo la lunga pausa estiva, torna Uomini e Donne, fortunato dating show di Canale 5. Il 13 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione e i telespettatori troveranno protagonisti nuovi e facce note.

Il format innovativo dello scorso anno è confermato. Non ci sarà più la divisione tra trono over e trono classico, ma le vicende di giovani e meno giovani verranno raccontate al pubblico in modo alternato nella medesima puntata. Per il trono classico arrivano quattro nuovi tronisti: due uomini e due donne: Andrea Nicole, Roberta, Matteo e Joele. Mentre Gemma Galgani è confermata nel parterre del trono over.

Secondo le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 13 settembre, riportato da Il Vicolo delle News, Gemma Galgani e Tina Cipollari, cominceranno l’anno in bellezza con una delle loro famose liti.

Gemma Galgani e Tina Cipollari litigano per il ritocchino estetico della dama a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Tina Cipollari sono due indiscusse protagoniste di Uomini e Donne. L’opinionista e la dama sono molto seguite dal pubblico del dating show, anche per le loro sfuriate epiche.

Anche nella prima puntata della nuova stagione, secondo le anticipazioni, ci sarà una lite tra le due.

Gemma Galgani verrà attaccata da Tina Cipollari per la sua decisione di rifarsi il seno e anche le labbra. Una scelta che non piacerà all’opinionista e da cui scaturirà un’importante lite. Ma, sembra che la dama torinese riuscirà a litigare anche con Armando Incarnato, altro storico protagonista del parterre.

Oltre la lite di Gemma Galgani e Tina Cipollari, i nuovi tronisti

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 13 settembre Gemma Galgani e Tina Cipollari litigheranno, ma i telespettatori conosceranno anche alcuni nuovi tronisti.

Probabilmente la prima a essere presentata sarà Andrea Nicole, discussa prima tronista trans. Anche i tronisti uomini, Matteo e Joele, faranno il loro ingresso in studio dopo la messa in onda dei loro video di presentazione.