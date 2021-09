Uomini e Donne 2021, chi sono i tronisti scelti da Maria De Filippi per questa edizione: oggi la prima puntata

Uomini e Donne

Il noto e amato dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, sta per tornare con il suo consueto appuntamento dal 13 settembre alle 14:45, su Canale 5. Sul web circolano ormai le anticipazioni del programma le cui registrazioni sono già iniziate e questo permette di conoscere un po’ meglio i nuovi tronisti: Andrea Nicole Conti, Roberta Ilaria Giusti, Matteo Fioravanti e Joele Milan.

Chi è Andrea Nicole Conti

Andrea Nicole Conti è la prima tronista con un passato da trasgender di Uomini e Donne.

Vive a Milano e ha 29 anni. Andrea Nicole ha concluso il suo percorso di transizione ormai 8 anni fa e ora cerca l’amore vero nel dating show. La nuova tronista ammette di non aver avuto fortuna in amore a causa delle sue paure, perché, come riferito a FQMagazine, si è sempre sentita “inadatta, inferiore ad altre donne”.

Chi è Roberta Ilaria Giusti

Sincera e determinata a trovare un uomo “che abbia le spalle larghe” e che la sostenga, Roberta Ilaria Giusti ha 21 anni e studia a Roma. La nuova tronista di Uomini e Donne cerca una persona forte che le conceda di essere se stessa sempre; la sua vita è stata segnata dalla morte del padre che le ha tolto il sorriso.

Ora Roberta ha ritrovato la gioia di vivere ed è pronta ad accogliere anche l’amore.

Chi è Matteo Fioravanti

Matteo Fioravanti è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Bello e sincero il 24enne romano ha già la testa sulle spalle nonostante la giovane età e cerca l’amore con la “A” maiuscola. Single da 3 anni si definisce come una persona che dà tutta se stessa per chi ama; molto legato alla famiglia, si è sempre dato da fare per lavorare e aiutare i genitori in momenti di difficoltà economica.

Chi è Joele Milan

Ha un aspetto da duro, numerosi tatuaggi tribali, fisico scolpito ma in realtà nasconde un cuore tenero. Joele Milan è uno dei tronisti che quest’anno siederanno sul trono del dating show più noto. Ha 26 anni è originario di Mirano (Venezia) e ha voglia trovare l’anima gemella. La vita sentimentale di Joele è stata segnata da una grande delusione dopo aver subito un tradimento dalla sua ex ragazza.