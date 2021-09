Oroscopo Leone, domani 15 settembre: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Un’interessante giornata di mercoledì sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi amici del Leone, con una Luna in aspetto veramente meraviglioso ad attendervi! Anche Mercurio è in angolo piuttosto positivo per la vostra vita lavorativa ed in generale con questo cielo dovreste sentirvi entusiasti, con un importante miglioramento del vostro umore!

Venere, però, crea una leggera sensazione di malcontento in voi amici single, tentandovi dal provare quel corteggiamento, che non porterà però a nulla.

Oroscopo Leone, 15 settembre: amore

Insomma, amici single del Leone, seppur il malcontento e la malinconia siano particolarmente alti e non ce la facciate più a stare da soli, evitate di impegnarvi in quella conquista.

Il cielo non è buono e il vostro umore è ancora peggiore, così come anche il fascino, facendovi incappare solamente in alcune delusioni. Amici impegnati, voi cercate di ascoltare il partner, le cose tra voi sembrano ancora leggermente sottotono.

Oroscopo Leone, 15 settembre: lavoro

Tuttavia, amici del Leone, una sfera particolarmente buona e segnata da un’ottima efficienza, sembra essere quella lavorativa in questo mercoledì!

In generale, in serata dovreste sentirvi sereni ed entusiasti per quello che avete fatto in questa giornata, seppur va detto che non sembrate poter incappare in delle vere e proprie opportunità! Piccoli successi e grandi soddisfazioni, sicuramente meglio che nulla!

Oroscopo Leone, 15 settembre: fortuna

La fortuna, infine, è intenta ad osservarvi in questa giornata di mercoledì, ma forse senza influenzare il vostro procede, carissimi nati sotto il Leone. È un aspetto buono, almeno se aveste bisogno potrebbe aiutarvi, ma magari non servirà!