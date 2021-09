Enrico Papi, lo storico conduttore di Sarabanda a Scherzi a Parte: la carriera e la vita privata

Chi è

Enrico Papi per i tanti telespettatori sarà per sempre il volto dello storico Sarabanda, il quiz musicale che lo ha consacrato al grande pubblico, ma nella sua carriera c’è molto di più grazie alla conduzione di altri iconici show e alla realizzazione di tormentoni musicali. Il conduttore si è recentemente rilanciato alla conduzione di Scherzi a parte prendendo di mira i malcapitati personaggi famosi finiti nelle grinfie del programma. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo di più sulla sua vita privata.

Enrico Papi: dagli inizi di carriera a Scherzi a parte

Enrico Papi è un noto conduttore ed autore televisivo italiano anto a Roma il 3 giugno del 1965.

Grande appassionato di musica, che scandirà anche tante delle sue avventure televisive, studia canto e pianoforte dopo il Liceo Scientifico ed compie i primi passi nel mondo dello spettacolo in Rai grazie a Giancarlo Magalli che lo nota e lo vuole con sé a Fantastico Bis nel 1988.

L’esperienza nella televisione pubblica continua nei primi anni ’90 quando compare in Uno Mattina, La banda dello Zecchino d’Oro ed Italia Sera, periodo durante il quale consegue anche il tesserino di giornalista pubblicità.

Nel 1996 partecipa come inviato anche al Festival di Sanremo di quell’anno prima di fare il grande salto nella televisione privata di Mediaset.

Dopo un periodo iniziale speso a trattare delle rubriche di gossip in alcune trasmissioni delle emittenti di Berlusconi si fa notare al grande pubblico per la creazione e conduzione del suo iconico programma Sarabanda, diventato cult a cavallo tra la fine dei ’90 e gli inizi del 2000. Si rende protagonisti di un avvincente quiz musicale dove la fanno da padrone il suo storico ritornello “Moooseca” e gli strampalati personaggi creati ad hoc con la sua redazione.

Il periodo successivo al grande successo conquistato con Sarabanda sarà molto prolifico con la conduzione di Matricole & Meteore, La Pupa e il Secchione ( della quale condurrà anche la seconda stagione del 2010) ed il remake de La ruota della fortuna mentre gli anni che vanno dal 2014 al 2017 lo vedono lontano dagli schermi per un periodo di pausa spiegato da lui stesso tempo fa.

Con l’approdo a Sky Italia del 2017 sancisce per lui una nuova era dove va in onda con Guess My Age prima e Name That Tune – Indovina la canzone poi, un format molto simile al più famoso Sarabanda dove però si sfidavano i personaggi famosi presenti in studio.

Infine compie il passaggio inverso ritornando in Mediaset per la conduzione di Scherzi a parte.

Enrico Papi: la vita privata

Della vita privata del conduttore romano si sa che è felicemente sposato dal 1998 con Raffaella Schifino, dalla quale ha avuto due figli di nome Rebecca, che ha 21 anni, ed il più piccolo Iacopo di 13. La figlia maggiore della coppia da anni studia e vive in America, proprio dove Enrico ha la sua residenza a Miami e spesso fa da spola, impegni lavorativi permettendo, mentre il secondo vive in pianta stabile a Roma.

Enrico Papi: le voci sulla sua sessualità

In una recente intervista al settimanale Chi, si è parlato anche di alcune voci sulla sua sessualità. Il conduttore ha risposta senza girarci intorno: “Le voci sulla mia sessualità? Un classico per chi fa questo mestiere, anche se non le nascondo che oggi più che mai potrei innamorarmi, in senso lato, di chiunque. E senza alcun problema. A oggi non è mai successo, pur avendo avuto i miei corteggiatori”. Poi conclude: “Ma quando sento qualcuno rivendicare la sua eterosessualità inorridisco.

Mi sembra quasi un’offesa”.