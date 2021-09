Anticipazioni Uomini e Donne 20 settembre: Gemma Galgani senza corteggiatori, la lite con Tina Cipollari

Uomini e Donne

La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne è appena cominciata ma le liti non sono mancate. Già durante la prima puntata, Tina Cipollari ha attaccato Gemma Galgani e tra le due c’è stato un acceso scambio d’opinioni. La Dama ha ammesso di essersi rifatta il seno e le labbra, questa scelta è stata fortemente criticata dall’opinionista.

Gemma Galgani non si è risparmiata battibecchi animati neanche con Isabella Ricci, intromettendosi nella sua discussione sopra le righe con Biagio Di Mauro. Nella puntata del 20 settembre di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni riportate dal Vicolo delle News, Gemma Galgani tornerà protagonista.

La Dama verrà attaccata di nuovo da Tina Cipollari, che sottolineerà l’assenza di corteggiatori scesi per Gemma Galgani, malgrado i ritocchi estetici.

Anticipazioni Uomini e Donne 20 settembre: ennesima lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 20 settembre, nel dating show si parlerà di nuovo di Gemma Galgani. La Dama non ha ancora intrapreso delle nuove conoscenze, visto che non sono arrivati in studio dei corteggiatori per lei.

Questo momento di stallo ha già fatto scaturire le battutine polemiche di Tina Cipollari nella scorsa puntata. Nell’episodio del 20 settembre del dating show la discussione verrà ripresa.

Secondo l’opinionista, Gemma Galgani resterà sola, malgrado i ritocchi estetici.

Anticipazioni di Uomini e Donne: dopo Gemma Galgani tocca a Ida Platano

Nella puntata del 20 settembre di Uomini e Donne, dopo le discussioni su Gemma Galgani, verrà chiamata al centro studio Ida Platano. Per la famosa Dama del dating Show è arrivato Graziano, già nella prima puntata.

Ma Ida Platano, dopo una cena con il bel Cavaliere ha deciso di fare colazione con Marcello. Lasciando, così, Graziano un po’ perplesso.

Adesso, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 20 settembre, Ida Platano dichiarerà apertamente di essere presa da Marcello.