Giorgio Mastrota, chi è lo storico “re delle televendite” che torna stasera in tv: carriera e vita privata

Chi è

Giorgio Mastrota torna in televisione oggi domenica 26 settembre 2021 su Rai1 tra gli ospiti di Da Grande, lo show in diretta di Alessandro Cattelan arrivato al suo appuntamento finale. Divenuto famoso per le iconiche televendite in onda su molte emittenti locali e nazionali, Giorgio ha anche condotto svariati programmi di successo come ad esempio Meteore. Nel suo passato anche il matrimonio con una conosciuta showgirl spagnola che lo tenne per tempo sotto la luce dei riflettori.

La carriera di Giorgio Mastrota

Nato a Milano il 15 maggio del 1964 da genitori di origini calabresi è un personaggio e conduttore televisivo italiano che deve la sua popolarità alla conduzione di iconiche televendite ormai facenti parte dell’immaginario collettivo.

Giorgio Mastrota è laureato in Scienze politiche presso l’università Statale di Milano ed entra a far parte del mondo dello spettacolo nel 1988 in seguito alla vittoria del titolo di Uomo ideale alla competizione dedicata a Il più bello d’Italia, dove fu notato dal vulcanico Gianfranco Funari che lo volle con se in tv

Nel 1991 inizia un intensa attività in televisione nel circuito di Italia 7, dove inizia a collaborare nella conduzione di svariati programmi della rete mentre si sviluppava una collaborazione con il Gruppo Giochi Preziosi, leader nel settore dei giochi da tavolo e dei videogames.

Nel 1991 lavora per svariati prodotti spagnoli come la telenovela Manuela che lo vede tra i protagonisti principali mentre di ritorno in Italia prende parte a programmi come Bellezze al bagno, Buongiorno Amica e Il nuovo gioco delle coppie su Rete 4 ed in alcuni concorsi di bellezza in onda sulla televisione pubblica.

Nell’estate del 1995 conduce il gioco estivo Nati per vincere e da quell’anno in poi si occupa principalmente di televendite nonostante la parentesi nel 1999 alla conduzione del programma Meteore. Vanta una partecipazione al date show di Canale5 Uomini e donne nel 2003 e fino al 2009 conduce delle televendite a Mercato italiano su Rete 4 e nel 2010 ha partecipato a Matricole & Meteore su Italia 1. Nella primavera 2013 inoltre prende parte a La terra dei cuochi, condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

Nel 2020 è ospite in via del tutto eccezionale della trasmissione in onda su La7 dal titolo Propaganda Live, dove con il conduttore Diego Zoro si lancia della parodia di se stesso proponendo articoli attinenti al mondo della politica e della attualità parodiando sé stesso.

Giorgio Mastrota, le televendite e il no ai reality

In anno fa, in una intervista a Libero, aveva parlato del suo lavoro nelle televendite: “Un lavoro ce l’ho. Sarà ‘solo’ il televenditore, mi prenderanno pure per i fondelli, ma è solido”. Per questo, niente reality: “Mi hanno offerto anche Ballando con le stelle, ma andare due mesi a Roma, coi bimbi piccoli, non è fattibile, ho messo sempre avanti la famiglia”. Poi riflette: “Non ho voglia di rivalse – conclude – Gerry Scotti mi dice spesso: ‘Se non ci fossi stato io, tu avresti fatto tante cose’.

Chissà”.

La vita privata di Giorgio Mastrota

Il conduttore nel suo passato vanta una notissima relazione con la soubrette spagnola Natalia Estrada, conosciuta nel suo periodo di lavora in Spagna e precisamente a Madrid, dove i due si sono conosciuti. I due sono stati sposati fino al 1998 e dalla loro unione è nata la prima figlia del personaggi televisivo di nome Natalia Junior.

Successivamente Giorgio Mastrota ha avuto anche un secondo figlio di nome Federico, nato dalla relazione con Carolina Barbosa.

Attualmente il conduttore è impegnato con Floribeth Gutierrez, una sciatrice ed alpinista professionista, dalla cui relazione sono nati Matilde e Leonardo.

Nel 2020, nuovo fiocco rosa in casa di Giorgio Mastrota: quando è diventato nonno per la seconda volta. A dargli questa gioia è stata Natalia Mastrota con l’arrivo della piccola Sasha, dopo il primo figlio Marlo.