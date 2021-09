Scherzi a parte: gli ospiti di Enrico Papi nella terza puntata di domenica 26 settembre. Le anticipazioni

Programmi TV

La nuova edizione di Scherzi a parte ha esordito nei due primi appuntamenti che l’hanno vista regina della domenica davanti alla televisione. Dopo l’incoraggiante via con gli ascolti a dare ragione alla nuova formula, ritorna oggi domenica 26 settembre 2021 su Canale 5 in prima serata a partire dalle ore 21:30 con la terza puntata. Enrico Papi accompagnerà nuovamente i telespettatori tra gli scherzi architettati dalla sua redazione e che vedranno protagonisti in prima persona altri 5 malcapitati personaggi Vip finiti tra le loro grinfie. Le anticipazioni per il terzo appuntamento e quali saranno i personaggi famosi presi di mira dagli scherzi della trasmissione.

Scherzi a parte: le anticipazione della terza puntata

Dopo l’incoraggiante ritorno della trasmissione su Canale 5 continua la messa in onda delle puntate di Scherzi a parte con il terzo appuntamento in programma per domenica 26 settembre 2021.

Enrico Papi nel secondo appuntamento di stagione non è riuscito a bissare lo share pari al 21.3% della prima puntata, ma si può comunque ritenere soddisfatto per il 15% conquistato che lo mette davanti all’atteso debutto in Rai di Alessandro Cattelan ed il suo Da Grande.

Scherzi a parte: gli ospiti vip presi di mira nella terza puntata

Se nella seconda puntata a fare ridere il pubblico da casa ci hanno pensato gli scherzi effettuati da Enrico Papi e dalla sua quadra a Vladimir Luxuria, Federica Panicucci, Mario Giordano ed anche quello fatto all’amatissimo Al Bano, nel terzo appuntamento la trasmissione prenderà di mira 5 nuovi personaggi famosi.

Il pubblico potrà godere gli scherzi effettuati alla stella dell’hard Rocco Siffredi, al conduttore Massimo Giletti, quello all’energica e divertente cantante Elettra Lamborghini, ed ancora lo scherzo ad Elenoire Casalegno ed al re delle televendite Giorgio Mastrota.

Per i cinque ospiti però gli scherzi non si fermeranno a quelli fattigli in passato e mandati in onda durante la puntata perché saranno certamente le mire anche degli scherzi effettuati dal vivo direttamente in studio, con gli imprevisti tutti da ridere già apprezzati nelle prime due puntate.

Le celebrità dovranno quindi farsi trovare con la guardia alta se non vorranno cadere per la seconda volta nei tranelli di Scherzi a parte.