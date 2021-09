Giulia Pelagatti: età, Instagram, carriera e vita privata della nuova velina di Striscia la notizia

Chi è

Chi è Giulia Pelagatti, la nuova velina mora di Striscia la notizia che, insieme alla bionda Talisa Ravagnani, farà parte del nuovo corpo di ballo del telegiornale satirico. Classe ’99, Giulia non è un volto totalmente nuovo agli ambienti televisivi, infatti già in passato si era fatta conoscere tramite il format Amici, partecipando come ballerina alla competizione dell’edizione 2016-2017, durante la quale aveva avuto un intenso flirt con il cantante Riki. Scopriamo tutto sulla carriera e vita privata della velina.

Chi è Giulia Pelagatti: biografia e gli esordi ad Amici

Giulia Pelagatti, anni 22, nasce a Prato il 5 aprile del 1999.

Studia al liceo delle Scienze Umane e, subito dopo il diploma, sceglie di inseguire la passione per la danza, che coltiva da quando ha 11 anni. Determinata a realizzare il suo sogno nel cassetto, inizia a gareggiare nella FIDS: Federazione Italiana Danza Sportiva. A 16 anni si iscrive ad Amici proseguendo il percorso tra complimenti e incoraggiamenti da parte dei prof, tuttavia esce prima dell’inizio del serale.

Una volta uscita dalla competizione, tra lo sconforto e la delusione di non essere riuscita a continuare, Giulia Pelagatti si è sfogata sui social scagliando parole dure contro il programma e, in particolare, contro i fratelli Peparini: ”E’ un programma televisivo, scelgono loro come far uscire le persone” aveva concluso in una diretta Instagram.

Giulia Pelagatti con Talisa Ravagnani sono le nuove veline di Striscia la notizia

L’esperienza ad Amici è utile a Giulia Pelagatti per farsi un nome tra gli studi televisivi, tantoché viene selezionata nel corpo di ballo di Colorado. Successivamente, anche in quello de Il cantante mascherato.

In coppia con la 20enne italoamericana Talisa Ravagnani, le due ballerine saranno le nuove “mora e bionda” di Striscia la notizia. Per 4 edizioni di fila il posto dietro il bancone del tg satirico era stato riservato a Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, la coppia di veline più longeva del programma fino ad oggi.

Giulia Pelagatti, fuoco e fiamme con Riki ad Amici

Sulla vita privata di Giulia Pelagatti invece non si sa molto. Sappiamo per certo del suo flirt con Riccardo Marcuzzo, alias Riki, conosciuto durante l’esperienza tra le mura di Amici. Un legame veramente intenso di cui la velina ha parlato apertamente subito dopo l’uscita dal talent show, definendo nei particolari il loro rapporto che, una volta spente le luci delle telecamere, si infiammava di passione con baci e dolci effusioni.

“…Mi sono fidata di te al punto da andare per la prima volta oltre i baci. Un poco oltre, ma senza arrivare a fare completamente l’amore” confida in una lettera indirizzata a Riki, pubblicata tra le pagine di DiPiù. Nonostante ciò, la relazione con il cantante sembra non essere proseguita fuori dal programma. Su Instagram per ora nessuna traccia di un nuovo fidanzato, mentre sono numerosi gli scatti ritraenti momenti della vita lavorativa e quotidiana della ballerina.