Enrico Brignano e Flora Canto presto sposi: a Verissimo la coppia annuncia il mese della cerimonia

Enrico Brignano e Flora Canto, reduci dalla romantica proposta di matrimonio all’Arena di Verona, raccontano a Verissimo le emozioni di quella magica serata. La coppia di attori ha deciso così di convolare a nozze, ma è ancora mistero sulla location e sulla data. Quello che è certo, però, è il mese scelto per coronare il loro idillio d’amore: la rivelazione della coppia a Silvia Toffanin.

Enrico Brignano e Flora Canto: la romantica proposta di matrimonio in Arena

Enrico Brignano e Flora Canto convoleranno presto a nozze, coronando il loro sogno d’amore dopo aver dato alla luce i figli Martina e Niccolò.

La proposta di matrimonio è avvenuta sul palco dell’Arena di Verona, durante uno show dell’attore, ed ha letteralmente spiazzato la sua Flora che, tra lacrime ed emozioni, ha accettato. “È stata una delle cose più emozionanti della mia vita“, ha spiegato l’attrice a Silvia Toffanin, ospite assieme al compagno a Verissimo. Grande emozione per lei, che non trattiene le lacrime ripensando a quel momento.

“È da tempo che ci pensavo. Avevo già un bagaglio negativo relativo a questo gesto, ma mi sembra doveroso“, la motivazione che ha spinto Brignano a chiedere la mano alla sua amata.

E rivela un retroscena dietro la magica proposta in Arena: “Io l’avevo preparata molto meglio, lo spettacolo e le riprese televisive erano preparate. Però per un problema tecnico non si sono potute fare. Quindi purtroppo la notizia era che non si poteva fare questa ripresa tv e non siamo riusciti a fare questa scena di Romeo e Giulietta“.

Enrico Brignano e Flora Canto annunciano il mese in cui si sposeranno

Nonostante le difficoltà tecniche del momento, la proposta di matrimonio è stata a dir poco emozionante e ha ricevuto il boato di gioia del pubblico presente in Arena.

Flora Canto non ha risposto subito ‘sì’, evidentemente presa dall’emozione e dall’imprevedibilità della situazione. “Ci ha messo un po’, ma più che altro per preoccupazione mia“, rivela l’attore.

La coppia è così pronta ad andare all’altare: la cerimonia dovrebbe svolgersi il prossimo anno a fine giugno, all’inizio della stagione estiva. Lo rivela lo stesso Briatore, ironizzando: “Adesso il Governo farà delle cose, Green Pass, tampone… faremo tutto. A fine giugno con la nuova stagione si apriranno i ristoranti, si mangeranno le cose senza mascherina“.

Silvia Toffanin chiede conferma a Flora Canto e, anche lei, ammette: “A fine giugno, sì sì“.