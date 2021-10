Elezioni amministrative 2021, a Roma applausi per Gualtieri, candidato del centro-sinitra. Finisce l’era Raggi

Politica

Elezioni amministrative 2021, a Roma si delinea sempre più il ballottaggio. Anche qui, come a Torino, è sfida aperta tra centro-destra e centro-sinistra Michetti e Gualtieri

A poco più di due ore dalla chiusura dei seggi elettorali (prevista alle 15), ci sono le prime proiezioni di queste elezioni amministrative 2021, che coinvolgono 6 tra i capoluoghi più importanti d’Italia: Torino, Milano, Trieste, Bologna, Roma e Napoli e altri comuni. In questa tornata elettorale si vota anche in Calabria per il rinnovo dell’amministrazione regionale dopo la prematura scomparsa della Presidente Jole Santelli.

Dopo Milano, dove il sindaco uscente Beppe Sala sembra essere vincitore senza necessità di ballottaggio, e Torino, dove il candidato di centro-sinistra Stefano Lo Russo sembra essere favorito, anche a Roma i primi dati sembrano tendere a favore del centro-sinistra.

Elezioni a Roma: applausi per Guatlieri

I primi exit poll delle elezioni amministrative di Roma sono stati caratterizzati da applausi per Gualtieri, il candidato sindaco del centro-sinistra. Gualtieri si trovava nella sede del comitato allestito in via del Portonaccio, alla chiusura dei seggi il suo risultato oscillava tra il 26 e il 30% mentre Enrico Michetti, candidato del centro destra osccillava tra il 24 e il 28%.

La situazione a Roma: rischio ballottaggio

A dati aggiornati alle 18, la situazione si sta via via delineando, al momento le proiezioni sono le seguenti:

Michetti: 30,3%

Gualtieri: 27,4%

Raggi: 18,9%

Calenda: 18,6%

Al momento l’unica certezza sulla Capitale è che i romani hanni deciso di salutare l’amministrazione 5 Stelle come successo a Torino.

Elezioni: i candidati sindaci di tutti i comuni

Comunali di Roma:

Enrico Michetti centro-destra

Roberto Gualtieri centro-sinistra

Carlo Calenda Azione

Virginia Raggi Movimento 5 stelle

Comunali di Milano:

Beppe Sala centro-destra

Luca Bernardo centro-sinistra

Layla Pavone Movimento 5 stelle

Gianluigi Paragone Italexit

Comunali di Torino:

Stefano Lo Russo centro-sinistra

Paolo Damilano centro-destra

Valentina Sganga Movimento 5 Stelle

Angelo D’Orsi

Comunali di Napoli:

Gaetano Manfredi centro-sinistra e Movimento

Catello Maresca centro-destra

Antonio Bassolino

Alessandra Clemente

Comunali di Trieste:

Roberto Dipiazza centro-destra

Francesco Russo centro-sinistra

Riccardo Laterza Movimento 5 stelle

Alessandro Richetti

Comunali di Bologna: