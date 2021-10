Grande Fratello

Nuovo appuntamento con le anticipazioni del Grande Fratello Vip 6, puntata di oggi lunedì 4 ottobre. Il pubblico del reality show vedrà protagoniste, tra le tante storie in scena questa sera, il dramma di Ainett Stephens e la “crisi” di Soleil Sorge nella Casa più spiata d’Italia. Cosa sta succedendo? Ce lo rivela un succoso antipasto di quello che sarà trasmesso nel corso del prime time previsto tra poche ore.

Grande Fratello Vip 6 anticipazioni lunedì 4 ottobre: il dramma di Ainett Stephens

Nella puntata di stasera del GF Vip 6, secondo le nuove anticipazioni sarà protagonista la storia dolorosa di Ainett Stephens.

La modella e showgirl aveva già parlato della sua storia personale a Verissimo, aprendo a una pagina difficile della sua vita privata con la scoperta della malattia che ha colpito il figlio, Christopher, a cui è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico.

“Nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere. È un’esperienza che mi ha cambiato tantissimo, sono stata molto male, pensi sempre che non possa capitare a te – aveva detto a Silvia Toffanin, rivelando di essersi fatta forza nonostante il dramma -.

Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa“. Nel passato della ex “Gatta Nera” del programma Mercante in fiera, anche il mistero della scomparsa di sua madre e di sua sorella, risalente al 2004: “Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno”.

Soleil Sorge sempre più sola al Grande Fratello Vip 6

Al centro della puntata di oggi, anche la crisi attraversata da Soleil Sorge dopo la bufera esplosa intorno a presunte affermazioni razziste contro Ainett Stephens e Samy Youssef.

Si tratta di una questione che, nel corso della precedente diretta in prima serata, aveva costretto Alfonso Signorini a chiudere il collegamento.

Ainett Stephens non ha accettato le sue scuse: “Dovresti sapere il significato della parola scimmia detta a una persona di colore. Ha riaperto una ferita in me”. Soleil sarebbe sempre più sola contro tutti, da alcuni definita come arrogante e insensibile. L’avventura dell’ex volto di Uomini e Donne nella Casa non sarebbe incorniciata dai più rosei auspici, alla luce delle sempre più accese tensioni intestine.

GF Vip 6: i concorrenti al televoto lunedì 4 ottobre

Sono 4 i concorrenti al televoto, in corsa per restare in gioco nella serata di lunedì 4 ottobre.

In nomination, infatti, sono finiti Amedeo Goria, Davide Silvestri, Nicola Pisu e Samy Youssef, che tra poche ore conosceranno il verdetto del pubblico sulle loro sorti nel reality show. In puntata, secondo le indiscrezioni, sarebbe anche previsto un sipario su alcune rivelazioni di Giucas Casella e sull’orma infinita odissea sentimentale tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié.