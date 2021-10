Oroscopo Leone domani 5 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari amici del Leone, la Luna nel corso di questo martedì sembra occupare la posizione legata alle questioni economiche, ma non è chiaro se in positivo o in negativo. In ogni caso, se non vi attendesse un ottimo guadagno, la spesa che dovrete affrontare sembra funzionale ad un qualche miglioramento, lavorativo o privato!

Piccoli ritardi, blocchi e contrattempi a causa dell’opposizione di Giove e Saturno.

Oroscopo Leone, 5 ottobre: amore

La giornata amorosa che si configura al vostro orizzonte di martedì sembra essere decisamente buona e tranquilla, anche se forse dei piccoli battibecchi potrebbero attendervi.

Nulla di grave, sembra essere solo la continuazione di quelle questioni rimaste aperte dagli ultimi giorni, se fossero sorti dei problemi, In caso fosse stato tutto tranquillo ultimamente, anche questa giornata sarà tranquilla!

Oroscopo Leone, 5 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, le opportunità che vi attendono sembrano essere poche, ma decisamente buone! Occhio solamente, soprattutto nelle prime ore, all’opposizione di Giove e Saturno, che vi causano una fastidiosa seria di ritardi, contrattempi e blocchi.

In generale, comunque, le energie non mancano e neppure le occasioni per farvi valere, non fatevi abbattere!

Oroscopo Leone, 5 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere particolarmente dal vostro lato in questa giornata di martedì, carissimi amici nati sotto il segno del Leone. Non pensateci, ma evitate anche di investire soldi senza una giusta meditazione.