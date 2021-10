Paolo Conticini conduce il game show Cash or trash: la prima puntata in onda oggi lunedì 4 ottobre

Programmi TV

Cash or Trash è il nuovo game show del canale Nove che va in onda da oggi nella fascia preserale della rete. Tutto quello che c'è da sapere.

Paolo Conticini debutta per la prima volta come conduttore di un programma televisivo oggi lunedì 4 ottobre 2021. L’attore, reduce dalla gloriosa partecipazione a Ballando con le Stelle, si tuffa in una nuova avventura che lo vedrà impegnato ogni giorno dal lunedì al venerdì sul canale Nove a partire dalle ore 19:10. Il game show Cash or Trash metterà al centro dell’attenzione una particolare asta nella quale si sfideranno collezionisti d’arte nel tentativo di accaparrarsi di oggetti battuti proprio da Conticini. Tutto quello che sappiamo sulla trasmissione in onda nella nuova fascia preserale di Nove dal titolo Cash or Trash.

Cash o Trash: la nuova avventura di Paolo Conticini

Prende il via oggi lunedì 4 ottobre 2021 il nuovo game show del canale Nove che va in onda a partire dalle 19.10 nella fascia che dal lunedì al venerdì. Paolo Conticini sarà il conduttore di Cash Or Trash, l’interessante e divertente gioco dedicato al mondo dei collezionisti.

L’attore sarà qui per la prima volta alle prese con la conduzione di un programma televisivo dopo le varie esperienze al cinema al fianco di Massimo Boldi e Christian De Sica, in svariate fiction italiane e dopo la ottima partecipazione a Ballando con le Stelle che ne ha rilanciato il personaggio in chiave televisiva.

Cash o Trash: come funziona il programma

A Conticini qui spetterà quindi il compito di moderare un’asta al rialzo che vede coinvolti dei veri mercanti d’arte che si sfidano per acquistare a suon di offerte degli oggetti messi in palio da persone comuni giunte in trasmissione e che vengono stimati dall’esperto Alessandro Rosa.

Il game show a partire da oggi 4 ottobre 2021 metterà di fronte sia intenditori del mestiere che semplici accumulatori seriali, che potranno essere protagonisti in puntata mettendo in palio i cimeli ritrovatisi in casa e che secondo loro potrebbero valere una fortuna.

Di chi sarà l’offerta più alta? Paolo Conticini chelo svela a partire da oggi sul Nove.