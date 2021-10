Grande Fratello

Volano pesanti accuse nella Casa del Grande Fratello Vip 6, dove gli attriti e le tensioni non mancano. Davide Silvestri si sfoga contro le sorelle Selassié, rivelando la sua rabbia per quanto recentemente accaduto tra le mura di Cinecittà.

Davide Silvestri e le sorelle Selassié: è scontro al GF Vip

Lo strascico di tensioni tra Davide Silvestri e le sorelle Hailé Selassie, Clarissa, Lucrezia e Jessica, continua anche dopo la puntata in prima serata del GF Vip 6. Secondo quanto riportato da Biccy.it, infatti, tra l’attore e le principesse la situazione sarebbe tutt’altro che risolta dopo le offese incassate dal primo nei giorni scorsi.

Lulù Selassié avrebbe dato della “me**a” al coinquilino, mentre la sorella Clarissa lo avrebbe dipinto come falso e maleducato, arrivando addirittura a dire che lo avrebbe “travolto come un treno”. Alfonso Signorini ha mostrato in diretta le parole spese dalle gieffine nei confronti del concorrente, che invece di replicare avrebbe virato su un inaspettato silenzio. Poco dopo l’appuntamento televisivo in prime time, però, Silvestri si sarebbe sfogato con Alex Belli e avrebbe spiegato il motivo della sua mancata controffensiva.

Davide Silvestri si sfoga sulle sorelle Selassié: “Si rovinano da sole“

Nel corso della sua conversazione con Alex Belli, Davide Silvestri avrebbe quindi spiegato i suoi sentimenti in merito alla questione, tutt’altro che risolta, con le sorelle Selassié: “Avrei preferito fossero venute da me a chiedermi scusa per le offese.

Magari potevano dirmi ‘Scusa per averti dato della me**a, adesso nominaci pure, ma è stato un nostro momento di sfogo’. Invece nulla, fanno anche le vittime. Il fatto che sono giovani non è una scusante, non glielo perdono.

Se continuano così si rovinano da sole“.

Il concorrente avrebbe preferito che le principesse finissero in nomination per rompere, a suo dire, “questo giochino del gruppo che stanno facendo“. Sul video relativo alle parole di Lulù e Clarissa Selassié, Silvestri non sembra avere dubbi: “Incommentabile. Si commentano da sole per quello che hanno detto“.

Davide Silvestri sarebbe rimasto senza parole per il comportamento di un’altra donna nella Casa, da cui non si sarebbe aspettato di ricevere un attacco. Si tratta di Ainett Stephens, tra le grandi protagoniste della puntata appena archiviata: “Ci sono rimasto proprio male su di lei.

Ha detto con molta enfasi ‘quello se ne deve andare’. Non le ho fatto nulla, la vedevo anche tenera. Lei mi ha davvero spiazzato (…)“.