Oroscopo Sagittario domani 6 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 6 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Alcuni pessimi transiti sembrano interessare la vostra giornata di mercoledì, amici del Sagittario, con un Mercurio che andrà in angolo negativo assieme a Venere e Marte. La prudenza sarà la vostra arma migliore, cercate di sfruttarla e andate avanti con la giusta cautela. La lucidità mentale è pressoché assente, così come la confusione è pressante.

Occhio agli errori, soprattutto nelle spese e negli accordi lavorativi.

Oroscopo Sagittario, 6 ottobre: amore

La giornata amorosa, nonostante le grandi e fastidiose opposizioni, sembra essere piuttosto buona e solare, carissimi Sagittario! Cercate il conforto necessario nella vostra dolce metà, senza far gravare su di lei il peso del vostro pessimo umore, non ne vale la pena e non serve a nulla.

Voi single, inutile dirlo, non godete pressoché di alcuna opportunità, se vi piace qualcuno, aspettate un momento migliore.

Oroscopo Sagittario, 6 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda la vita lavorativa, invece, in questo mercoledì sembra necessario che poniate la giusta attenzione in tutto ciò che fate, amici del Sagittario.

Con tutte le premure del caso non sarà difficile evitare o aggirare i problemi, senza andargli incontro per poi trovarsi a pagarne le conseguenze. Occhio soprattutto agli accordi che potrebbero venirvi proposti, non sono buoni.

Oroscopo Sagittario, 6 ottobre: fortuna

Cari Sagittario, infine, in questa impegnativa e faticosa giornata di mercoledì sembrate poter almeno contare sull’influsso della fortuna! Non è chiaro in quale misura o in che ambito, ma sta a voi scoprirlo!