Valentina Nulli Augusti attaccata dagli haters: lo sfogo dell’ex concorrente di Temptation Island su Instagram

Gossip

Dalla partecipazione a Temptation Island, per Valentina Nulli Augusti non c'è più stato un attimo di tregua. Ora deve fare i conti anche con gli haters sui social

Valentina Nulli Augusti è un volto ormai noto al grande pubblico. Dopo essere stata una delle protagoniste dell’edizione 2021 di Temptation Island, oggi si ritrova a fare i conti con la popolarità che, come spesso accade, porta con sé molti pro e altrettanti contro.

Valentina Nulli Augusti nell’occhio del ciclone

Valentina Nulli Augusti è stata una delle protagoniste più discusse della scorsa stagione di Temptation Island. Entrata nel programma insieme a Tommaso Eletti, ne è uscita single.

A far discutere i fan del programma è stato il rapporto definito tossico che li legava composto dagli atteggiamenti possessivi di lui e le giustificazioni di lei.

La fine di Temptation non è coincisa con la fine delle chiacchiere sulla coppia ormai scoppiata, anzi. L’ex fidanzato è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e, nonostante ci sia rimasto per poco, si è comunque fatto notare per le sue dichiarazioni maschiliste nei confronti dell’ex compagna. Nel corso della sua breve permanenza all’interno del reality c’è stato tempo anche per un confronto al veleno con Valentina Nulli Augusti.

L’episodio non ha fatto altro che aumentare ancor di più la visibilità della donna che ora, in una serie di stories sul suo profilo Instagram, si è sfogata con i suoi fan.

Valentina Nulli Augusti: “Messaggi turpi e nauseabondi”

L’hostess romana si è sfogata in una lunga serie di stories raccontando: “Volevo osservare un minuto di silenzio per chi mi segnala solo perché dico la verità e per questo fenomeno che in privato mi sta tartassando e riempiendo di messaggi turpi e nauseabondi.”

Da tempo infatti, confessa la 39enne, è finita nel mirino di un hater e prosegue: “Non c’è limite alla follia e al degrado.

Un pazzo che mi scrive sia pubblicamente che privatamente. Adesso è arrivato anche alle macumbe.”

La notorietà raggiunta le sta rendendo la vita complicata, come la stessa ha raccontato. Dopo la fine della storia con Tommaso Eletti ed aver dichiarato davanti alle telecamere del GF Vip di esser stata minacciata e insultata da lui solo per aver avuto il coraggio di rompere e voltare pagina, per Valentina Nulli Augusti gli attacchi non sono finiti.