Matteo Diamante contro Awed. Dopo l’Isola dei Famosi si accende lo scontro: “Awed? Mai più visto e sentito”

Gossip

Matteo Diamante dopo l'Isola dei Famosi si racconta. L'influencer è ora in Turchia per lavoro, oltre al suo rapporto con Awed, ha parlato anche di affari di cuore e del suo programma dei sogni

Matteo Diamante e Awed hanno sempre avuto un ottimo rapporto, soprattutto durante il periodo in Honduras per l‘Isola dei Famosi, o almeno così è sembrato fino alla finale del programma, quando Awed ha mandato in nomination Matteo Diamante, e ad oggi, da un po’ si rincorrono voci sul fatto che questo solido rapporto di amicizia sembri essere scricchiolante se non addirittura alla fine.

È stato proprio Matteo Diamante a fugare ogni dubbio con una vera e propria stoccata all’ormai, potremmo dire, ex amico Awed. Non solo il rapporto con Awed, Matteo Diamante ha anche parlato del suo lavoro e dei suoi progetti ma, soprattutto del programma televisivo al quale gli piacerebbe davvero partecipare un giorno.

Matteo Diamante scatenato contro Awed

Ospite del programma radiofonico Trends&Celebrities su Rtl 102,5 News, ospite di Francesco Fredella e Simone Palmie, Matteo Diamante ha parlato a ruota libera lanciando una vera e propria cannonata ad Awed. Come raccontato dallo stesso ex naufrago dell’Isola dei Famosi: “Awed? Mai più visto e sentito“, poi la bordata: “Gli ho mandato alcuni messaggi dopo l’Isola dei famosi e non mi ha risposto.

Sapete quei messaggi scherzosi? Meme e link. Poi quando gli ho mandato un messaggio di lavoro si è fatto sentire. Ci sono rimasto un po’ male“.

Insomma, tra i due quindi non tirerebbe una buona aria, per averne la certezza bisognerà attendere la replica di Awed, intanto il gossip s’infiamma.

Matteo Diamante sogna Ballando con le Stelle: “l’appello” a Milly Carlucci

Nonostante la recente esperienza all’Isola dei Famosi, c’è un programma a cui Matteo Diamante vorrebbe davvero partecipare: Ballando con le Stelle. come detto da lui stesso durante l’intervista fiume: “È un programma che mi piacerebbe.

Lo farei“. D’altronde, non gli sarebbe impossibile dato che Milly Carlucci ha già invitato un altro naufrago dell’Isola a partecipare al suo programma, Al Bano, scardinando così la regola allo stop nei confronti di chi aveva già partecipato ad un reality.

Al momento Matteo Diamante si trova in Turchia per lavoro, chissà se Milly Carlucci accoglierà in futuro la sua richiesta, invitandolo a partecipare al programma.

Matteo Diamante fidanzato? La sua risposta è emblematica

Matteo Diamante si è lasciato scappare anche qualche piccolo spoiler sulla sua vita sentimentale, alla domanda a bruciapelo su una sua frequentazione o meno, Diamante ha risposto in modo emblematico dicendo: “Ni” e poi ha aggiunto: “Non fatemi dire altro.

Faccio una vita molto particolare. Sono spesso in giro e devo trovare una ragazza che comprenda questi ritmi“. Insomma, potrebbero esserci già candidate all’orizzonte.