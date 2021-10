Memo Remigi in quarantena: l’artista di Ballando con le stelle parla anche della solitudine su Facebook

TV e Spettacolo

C’è un altro problema a Ballando con le stelle. Il cast di Milly Carlucci ha perso sabato sera Mietta, risultata positiva al Covid, e ora, tramite il programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, abbiamo scoperto che anche Memo Remigi è in quarantena. L’artista si è presentato in collegamento con lo studio del programma di Rai1 rivelando quindi la situazione di salute e il destino di Ballando.

Memo Remigi in quarantena

La notizia nuova di giornata l’ha servita il programma Oggi è un altro giorno.

Serena Bortone in collegamento con il “ballerino” di Milly Carlucci spiega perché : “Memo sta benissimo“, assicura lei, “ma, come sappiamo, il Covid continua a girare, ogni giorno abbiamo il bollettino, per questo dobbiamo essere sempre più attenti e dobbiamo vaccinarci. È rientrato in un tracciamento e quindi giustamente è stato quarantenato“. La conduttrice assicura anche che il tracciamento non è riconducibile comunque a Mietta.

Memo Remigi e la solitudine: il messaggio su Facebook

“Era l’ottobre dell’anno scorso! Lucia, mia moglie, c’era ancora, il mio cagnolino Bacio era con me in questa splendida giornata di sole e questa era la mia vita!

Poi, le cose cambiano e ti ritrovi dopo poco tempo disperatamente da solo!“, scrive su Facebook l’artista ricordando la morte della moglie e del cane. “Nel momento in cui sei preso dallo sconforto più indescrivibile e ti sembra che la vita sia ormai finita anche per te, succede sempre qualcosa che ti da’ la possibilità di rinascere! Questo è quello che mi è successo con il lavoro e con la mia…rinascita, chiamiamola “terza giovinezza”! Ed e’ proprio in questi periodi in cui tantissime persone hanno perso i loro cari per questa terribile epidemia che desidero condividere il loro dolore, spronandoli a continuare con forza e con coraggio a vivere la vita al meglio, pensando che anche i tuoi affetti che se ne sono andati, sarebbero orgogliosi di te!

“, aggiunge ricollegandosi a quanto detto anche sabato sera a Ballando con le stelle grazie a Selvaggia Lucarelli che l’artista si sente di ringraziare.