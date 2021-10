Netflix: tutti nuovi film e le nuove serie tv che arrivano sul catalogo a partire dall’1 novembre 2021

Serie TV - Fiction

Nuovo mese nuove aggiunte anche per lo sterminato catalogo di Netflix che è pronta ad ampliare la propria offerta con l’arrivo di nuovi contenuti anche nel mese di novembre 2021. Saranno coinvolti da vicino i tanti abbonati italiani in attesa della serie tv animata firmata da Zerocalcare e dal titolo di Strappare Lungo i Bordi, oltre che per l’interessante rifacimento in live action dell’anime Cowboy Beebop che già ha entusiasmato nel suo trailer ufficiale con la capacità di rompere la quarta parete che ne promette delle belle. La già immensa offerta tra serie tv, film e documentari messa ai disposizione dei suoi tanti abbonati sta dunque per subire un’ulteriore ed importante espansione che prende il via il primo di novembre.

Leggi l’elenco delle nuove aggiunte sulla piattaforma di streaming nel mese di novembre.

Netflix: le novità più importanti in arrivo nel mese di novembre 2021

Come annunciato dalla piattaforma di Netflix sui propri canali ufficiali anche quello di novembre 2021 si prospetta come un mese ricco di novità per i suoi tanti milioni di appassionati che non vedono l’ora di gustarsi nuovi contenuti dopo l’impatto devastante di Squid Game, serie sud coreana arrivata in settembre ma che ha monopolizzato tutte le classifiche del colosso anche in quello di ottobre.

Nel mese agli sgoccioli si è però fatto notare un prodotto tutto italiano come Guida astrologica per cuori infranti che spera di fare da apripista al successo di un altro titolo made in Italy molto atteso. Tra i titoli più attesi vi è infatti la prima serie tv firmata dall’apprezzatissimo Zerocalcare e dal titolo di Strappare Lungo i Bordi, che racconta le avventure del suo alter ego in un mondo fatto delle consapevolezze che portano gli anni che passano a partire dal 17 novembre.

Netflix: l’elenco completo delle uscite del mese di novembre 2021

Ecco la lista di tutti i nuovi titoi in arrivo su Netflix a partire dall’1 novembre 2021 tra i quali spicca senza dubbio anche Cowboy Beebop, rifacimento in live action di un apprezzato manga che sbarca in catalogo il 19 novembre:

Ritoccàti, Stagioni 1-2 (1 novembre);

Caccia ai killer, Stagione 1 (4 novembre);

Big Mouth, Stagione 5 (5 novembre);

Glória, Stagione 1

Narcos: Messico, Stagione 3

The Club, Stagione 1

The Unlikely Murderer, Miniserie;

Arcane, Stagione 1 (6 novembre);

Gentefied, Stagione 2 (10 novembre);

Animal: Il meraviglioso regno animale, Stagione 1

Mentiras, Stagione 1 (15 novembre);

Christmas Flow, Stagione 1 (17 novembre)

E ancora: