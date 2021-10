Serenella Draghi debutta al G20 di Roma: gli incontri con le First Lady (e Gentleman) della moglie di Mario Draghi

Politica

Un’agenda fitta quella di Serenella Draghi, moglie del presidente del Consiglio, al suo debutto sulla scena internazionale. La signora Cappello si è tenuta molto in disparte dall’ascesa del marito a Palazzo Chigi, ma il G20 di Roma è l’occasione improrogabile per fare gli onori di casa in quanto First Lady italiana. La moglie di Mario Draghi ha affiancato il premier nell’accoglienza dei capi di Stato e governo e consorti, prendendo un tè con Jill Biden e occupandosi di intrattenere le altre First Lady e Gentleman durante il summit.

Serenella Draghi debutta al G20: i programmi della First Lady

Serenella Draghi ha voluto tenersi lontana dai riflettori da quando Mario Draghi è diventato presidente del Consiglio, ma stavolta è impossibile sottrarsi.

Il G20 di Roma al via oggi ha un ruolo anche per lei, responsabile dell’intrattenimento delle First Lady e Gentleman presenti nella Capitale per accompagnare i capi di Stato e governo consorti. E la signora Draghi non si sottrae, anzi sfodera le armi della diplomazia parallela per assicurare attenzione e comfort a mogli e mariti dei leader mondiali.

Il tè con Jill Biden e il regalo della First Lady americana

Il debutto di Serenella Draghi è iniziato con l’accoglienza di Jill Biden, First Lady a stelle e strisce. Mentre Mario Draghi e Joe Biden davano via al bilaterale a Palazzo Chigi, le mogli dei presidenti hanno preso un tè conversando su temi comuni, come il contrasto del tumore al seno, su cui entrambe sono molto attive.

Sorrisi e abbracci hanno condito di affiatamento l’incontro, durante il quale Jill Biden ha donato alla signora Draghi una copia de Il vecchio e il mare, capolavoro di Hemingway, essendo Serenella Draghi una cultrice di letteratura inglese.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi con il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, la signora Serenella Cappello e la First Lady Jill Biden

I programmi delle First Lady per il G20: cene di Stato e tour di Roma

Questi due giorni di vertice saranno quindi decisamente impegnati per la moglie di Mario Draghi. L’agenda prevede che la First Lady italiana faccia da chaperon per le mogli dei capi di Stato e governo, come Brigitte Macron, e per i gentlemen presenti, da Heiko Von Der Leyen a Joachim Sauer, marito di Angela Merkel, al suo ultimo G20.

Prevista una visita guidata al Colosseo, poi pranzo al Casino del Bel Respiro a Villa Pamphili seguito da un salto alla Cappella Sistina. Per la serata, mogli e mariti si ricongiungeranno per un tour alle Terme di Diocleziano, mentre la cena di Stato si terrà al Quirinale da Mattarella.

Chi è Serenella Draghi, la moglie nobile di Mario Draghi

La curiosità per Serenella Draghi aumenterà sicuramente data l’esposizione mediatica durante il G20. La moglie di Mario Draghi, 74 anni, è discendente di Bianca Cappello, dama del Cinquecento moglie del granduca di Toscana Francesco I de’ Medici.

Originaria di Padova, la signora Draghi ha studiato Letteratura Inglese all’Università di Vicenza, e ha sposato il consorte giovanissima, a 26 anni, 7 anni dopo l’incontro avvenuto tramite amici. La coppia ha avuto due figli, Federica e Giacomo, e vive tra Roma, per gli impegni istituzionali di Draghi, e Città della Pieve, a Perugia, dove trascorre le vacanze estive.