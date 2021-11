Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: crisi superata, i retroscena della coppia e le difficoltà per Luna Marì

Gossip

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero tornati insieme dopo la presunta crisi di cui tanto si era chiacchierato nelle ultime settimane. Le discussioni sarebbero state superate, e la coppia sarebbe di nuovo unita e innamorata.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo insieme: la crisi superata

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese avrebbero fatto pace dopo il presunto periodo di crisi. A sostenerlo la rivista Chi, che ha pubblicato in prima pagina una foto della coppia insieme durante una passeggiata al parco con Santiago e la piccola Luna Marì, nata dalla loro unione 4 mesi fa.

Su Instagram, la rivista ha scritto a commento della foto: “Belen e Antonino Spinalbese di nuovo insieme dopo la crisi. La foto di una serata con amici ha cancellato le voci di addio circolate la scorsa settimana fra la showgirl e il suo compagno”. “Divergenze, in realtà, ci sono state, ma la coppia sta cercando di ritrovare l’armonia. Perché c’è una bimba da crescere in due”, ha concluso.

Tutto ciò sarebbe stato confermato da alcune Instagram Stories della coppia.

Alcune testimonierebbero una loro cena intima con alcuni amici al Porteno, ristorante di Milano in cui sarebbe iniziata la loro storia d’amore. Altre, un loro romantico viaggio a Parigi da soli.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo insieme: i retroscena

Era da settimane che si vociferava di una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A partire dalle dichiarazioni degli esperti di gossip Alessandro Rosica e Biagio D’anelli, ai sospetti dei fan per un’attività social insolita della coppia, fino a un post della Rodriguez che sembrava volesse confermare la crisi col fidanzato.

La rivelazione di Chi e le Instagram Stories, tuttavia, hanno dimostrato che, nonostante una crisi ci sia stata, ormai è finita e sulla coppia è tornato il sereno. Secondo le fonti, una persona vicina alla coppia avrebbe sostenuto che non si dovrebbe neanche parlare di crisi, bensì di alcune discussioni molto accese. Addirittura, Spinalbese a un certo punto avrebbe fatto le valigie e sarebbe andato La Spezia, dove avrebbe trascorso alcuni giorni insieme alla sua famiglia. La Rodriguez invece sarebbe rimasta a Milano con la piccola Luna Marì e un’amica.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: le difficoltà dopo la nascita di Luna Marì

Secondo diverse fonti, le difficoltà tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero arrivate dopo la nascita di Luna Marì.

La coppia, infatti, avrebbe passato insieme chiusa in casa gli ultimi mesi dedicandosi esclusivamente alla bambina. Sarebbero quindi emersi lati dei loro caratteri prima sconosciuti, tra veglie, notti in bianco, pannolini e l’allattamento. Insomma, la coppia avrebbe avuto qualche discussione in un periodo di rodaggio complesso com’è quello che segue la nascita di un figlio, soprattutto se si sta insieme da poco, come nel loro caso.

Ma sembrerebbe che il loro amore abbia avuto la meglio sulle difficoltà e che ora siano più uniti che mai e pronti a occuparsi della loro bambina nonostante.