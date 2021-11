Cronaca Nera

Respinto il ricorso presentato da Norbert Feher, alias Igor Il russo, per cui è arrivata la decisione della prima sezione penale di Cassazione: definitiva la condanna per gli omicidi commessi in Italia

Ergastolo in via definitiva a Igor il Russo: la Prima sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Norbert Feher, il “killer di Budrio” per cui si conferma così la condanna in merito agli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, barista e volontario, e al tentato omicidio dell’agente Marco Ravaglia. Delitti a lui ascritti e commessi tra l’1 e l’8 aprile 2017 tra le province di Bologna e Ferrara.

Igor il Russo: condanna definitiva all’ergastolo

La Cassazione ha deciso per il rigetto del ricorso contro la sentenza della Corte d’Assise d’appello di Bologna, presentato da Norbert Feher, alias Igor il Russo, e così diventa definitiva la condanna all’ergastolo a carico del serbo ritenuto responsabile dei delitti commessi tra le province di Bologna e Ferrara nell’aprile 2017: gli omicidi omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri, e il tentato omicidio dell’agente provinciale Marco Ravaglia.

L’uomo si trova attualmente detenuto in Spagna, riporta Ansa, dove risulta sottoposto a procedimento penale per altri delitti commessi nel Paese iberico dopo la fuga dall’Italia.

Igor il russo: gli omicidi commessi nel 2017

Feher era stato processato con rito abbreviato e condannato il 27 maggio 2020 in Corte di assise di appello a Bologna. Allora il verdetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa nel 2019, lo aveva visto finire all’ergastolo per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri e per il tentato omicidio di Marco Ravaglia, commessi nell’aprile 2017 a Riccardina di Budrio (nel Bolognese) e a Mezzano di Portomaggiore (in provincia di Ferrara), oltre che per altri reati tra cui rapine aggravate e ricettazione.

Igor il Russo, riferisce Rai News, sarebbe stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili.

“Personalmente non sono a favore dell’ergastolo come pena nel processo penale. Devo tuttavia aggiungere che gli omicidi commessi da Igor il Russo lo meritano – ha commentato l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Verri. -. Un’abbraccio a Francesca ed Emanuele Verri. L’ergastolo ad Igor non restituirà loro l’amato padre. Quell’omicidio, nessuno me lo toglie dalla testa, ben si poteva evitare. Una pagina della quale le nostre forze dell’ordine non ritengo possano andare fiere.

Ma questo è solo il mio parere“.