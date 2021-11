Oroscopo Toro domani 5 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Questa giornata di venerdì sembra volervi invitare a stare fermi a non fare assolutamente nulla, carissimi Toro, cosa che ovviamente non è possibile. Il lavoro non scorre affatto bene, sembrate essere in una fase di completo blocco che non vi permette di sentirvi sereni o attivi. Occhio alla famiglia, dove una discussione sembra decisamente probabile, mentre l’amore continua ad essere intriso di malinconia.

Leggi l’oroscopo del 5 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Toro, 5 novembre: amore

La vostra giornata amorosa di venerdì non sembra potersi definire come propriamente negativa, perché non sembrate dover incappare in alcun litigio o problema tangibile, carissimi Toro impegnati.

Tuttavia, un certo senso di malinconia vi perseguita da giorni, in un generale calo particolarmente marcato della libido e del vostro interesse. Gli impegni sono tanti, la mente confusa, non litigate.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Toro, 5 novembre: lavoro

Sul lavoro, invece, le cose non sembrano poter affatto scorrere serenamente, in un generale blocco che non vi permette di essere lucidi nell’affrontare le questioni e gli impegni, cari Toro.

L’opposizione di Luna, Sole e Marte vi renderà facilissimo perdere la calma, magari dando vita ad un qualche impegnativo litigio. Cercate il più possibile di contenervi, magari isolandovi se fosse possibile.

Oroscopo Toro, 5 novembre: fortuna

Infine, carissimi nati sotto il Toro, non sembra neppure necessario dirlo, ma in questa giornata impegnativa e problematica, fatta di opposizioni astrali, la fortuna sarà decisamente lontana dal vostro segno.