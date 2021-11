Charlène di Monaco potrebbe essere incinta del terzo figlio: l’indiscrezione sulla moglie del principe Alberto

Gossip

Charlène di Monaco potrebbe essere incinta. La notizia è stata diffusa dai media internazionali che vorrebbero la moglie del principe Alberto in attesa del terzo figlio.

Negli ultimi mesi sono state davvero molte le voci riguardanti Charlène di Monaco. La principessa manca dal Principato dallo scorso maggio e le notizie sulle sue condizioni di salute hanno destato non pochi sospetti. Più volte si è inoltre parlato della possibilità che fra lei e il marito Alberto sia in corso una crisi coniugale. Ora però, la stampa internazionale riferisce uno scoop che in pochi si sarebbero aspettati.

Charlène di Monaco potrebbe essere incinta: l’indiscrezione

Gli appassionati delle vicende della vicina casa reale del Principato di Monaco sarano sicuramente al corrente del particolare periodo affrontato dalla principessa Charlène in questi mesi.

Dopo aver contratto un’infezione a naso, bocca e orecchie in Sudafrica, l’ex nuotatrice non ha potuto più fare ritorno a casa, dove manca ormai da mesi. Suo marito Alberto ha prontamente rassicurato stampa e sudditi garantendo che fra loro non vi sono crisi, come spesso si è insinuato. I numerosi interventi chirurgici subiti e alcune fotografie della principessa però sembrerebbero aver preoccupato non poco i suoi fan.

Questi ultimi resteranno sicuramente colpiti dall’indiscrezione diffusa in queste ore dal giornale tedesco Freizeit-Monat. Il magazine ha infatti parlato della possibilità che Charlène sia incinta del terzo figlio, dopo i gemelli Jacques e Gabriella, dedicando proprio alla reale di origini borghesi la sua copertina.

La notizia, riferisce Di Lei, sarebbe stata riportata anche dai media francesi. Se effettivamente l’indiscrezione si rivelasse veritiera, verrebbero smentite alcune dichiarazioni della madre di Charlène. In passato infatti Lynette Wittstock aveva parlato del dolore della figlia di non poter più diventare madre.

Charlène di Monaco, la notizia del personale lutto diffusa sui social

Cercando conferme sulla presunta gravidanza di Charlène di Monaco sul suo profilo Instagram si nota come non siano presenti post o riferimenti che potrebbero dare fondamento all’indiscrezione. L’ultima immagine condivisa dall’ex nuotatrice risale allo scorso 26 ottobre e ha un tono tutt’altro che positivo. Nel suo post infatti la principessa ha annunciato ai follower la scomparsa della sua cagnolina. La triste notizia del lutto è stata annunciata con un’immagine che la ritrae felice con il chihuahua fra le mani.

“La mia piccola Angel è morta la scorsa notte, è stata investita“ ha riferito. “Mi mancherai così tanto. Riposa in pace” ha ancora commentato affranta.