Oroscopo Bilancia domani 6 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 6 novembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Una buona e piacevole Luna vi attende all’inizio di questa giornata di sabato, cari Bilancia, che però dovrete dire addio all’influsso positivo di Venere e Mercurio. La prima, che passa in angolo negativo, sembra volervi causare una qualche serie di fastidi nella vostra vita di coppia, ma probabilmente solo tra qualche giorno.

Mercurio, invece, rimarrà positivo, ma avrà influenza quasi esclusivamente in campo economico.

Oroscopo Bilancia, 6 novembre: amore

Seppur Venere diventi a tutti gli effetti negativa già a partire da questa giornata di sabato, cari Bilancia, non dovrebbe attendervi ancora nulla di troppo difficile da fronteggiare.

Presto l’amore peggiorerà, da questo purtroppo non c’è scampo, ma se la vostra relazione fosse stabile e priva di problemi, allora non dovreste neppure attendervi nulla di troppo faticoso neppure dopo!

Oroscopo Bilancia, 6 novembre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, la giornata che vi si para davanti in questo sabato sembrerebbe poter essere abbastanza produttiva ed attiva, ma senza grandissime emozioni o novità ad attendervi e a gratificarvi, carissimi Bilancia.

Voi comunque datevi da fare come sempre, senza farvi abbattere da nessuna sensazione negativa! Qualche bella idea potrebbe illuminarvi, valutatela a dovere!

Oroscopo Bilancia, 6 novembre: fortuna

Infine, la fortuna, più che essere presente in sé, in questo sabato dovrebbe esservi garantita dal buon Mercurio, cari nati sotto la Bilancia! Sembra che possiate, infatti, incappare in qualche ottima opportunità economica!