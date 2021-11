Oroscopo Cancro domani 6 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 6 novembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Cancro

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

I transiti che vi accompagneranno in questa giornata di sabato, amici del Cancro, sembrano essere abbastanza particolari, oltre che ambigui. Innanzitutto, Venere occuperà una pessima posizione per i vostri rapporti amorosi e famigliari, mentre Mercurio vi dovrebbe rendere più lucidi e attenti alle scelte che fate.

Potreste, dunque, iniziare con facilità un qualche nuovo progetto di vita, ma forse attraverso un litigio.

Oroscopo Cancro, 6 novembre: amore

La giornata amorosa che vi si para davanti in questo sabato potrebbe rivelarsi particolarmente fastidiosa per voi considerando quella pessima Venere negativa.

Voi amici del Cancro impegnati stabilmente, forse, siete davanti ad un nuovo percorso di vita, ma potrebbe anche costarvi qualcosina in termini emotivi. Forse la relazione non funziona, o forse si può sistemare, lo sapete voi.

Oroscopo Cancro, 6 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la vita lavorativa in questa giornata di sabato, carissimi Cancro, le cose sembrano poter andare piuttosto serenamente, magari con un paio di entusiasmanti novità ad attendervi all’orizzonte!

Forse, infatti, grazie al supporto di Mercurio dovreste poter iniziare un qualche nuovo, ottimo progetto che vi accompagnerà per un po’ di tempo!

Oroscopo Cancro, 6 novembre: fortuna

La fortuna, infine, sembra essere abbastanza stabile nella vostra orbita celeste, carissimi nati sotto il segno del Cancro! Non è chiaro se abbia qualcosa di tangibile in serbo per voi, o se voglia garantirvi serenità e benessere, a voi scoprirlo!