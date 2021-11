Cop26 “un fallimento”, proteste per il clima in tutto il mondo: migliaia con Greta Thunberg a Glasgow

Sostenibilità

A Glasgow e in altre città del mondo in migliaia scendono in piazza per le proteste contro il summit per il clima. La Cop26 è accusata di essere "un fallimento" nel combattere la crisi climatica

Dopo il venerdì dei Fridays for Future, oggi a Glasgow e nel resto del mondo torna la protesta per il clima, con migliaia in piazza in occasione della Cop26. Il summit per il clima ha concluso la prima settimana dei lavori, definita dall’attivista Greta Thunberg “un fallimento“. La pressione sui governanti della Terra per mettere in atto misure decisive per combattere la crisi climatica è tanta, ma deve continuare ad aumentare per scongiurare gli scenari catastrofici che ci troveremmo di fronte se non riuscissimo a contenere l’aumento delle temperature sotto gli 1.5 gradi.

Cop26, oggi migliaia a Glasgow e nel resto del mondo per le proteste

Erano 300mila ieri a Glasgow per gli scioperi dei Fridays for Future e saranno di nuovo migliaia oggi nella città scozzese dove si sta tenendo il summit, e in altre capitali del resto del mondo.

È il Global Day for Climate Justice (Giornata Globale per la Giustizia Climatica) che sta portando in piazza la protesta contro i grandi della Terra riuniti per il summit sul clima.

Per la marcia è prevista un’affluenza di 100mila persone nella sola Glasgow, ma ci saranno manifestazioni in almeno altre 300 città intorno al globo, 100 delle quali nel solo Regno Unito.

L’obiettivo è scongiurare la crisi climatica che, come da anni avvertono gli scienziati, minaccia la vita sulla Terra se non verranno prese decisioni in grado di prevenire, per quanto possibile, lo scenario peggiore.

Extinction Rebellion: “La Cop26 avviene in un momento cruciale della storia”

La posta in gioco è alta, come spiega Extinction Rebellion, organizzazione nonviolenta basata sulla disobbedienza civile per la giustizia climatica. I ribelli contro l’estinzione spiegano come i 120 leader mondiali e i 2mila delegati che stanno partecipando al 13esimo evento delle Nazioni Unite abbiano una responsabilità grandissima: evitare la catastrofe climatica, come dichiarato dallo stesso segretario generale dell’ONU Antonio Guterres pochi giorni fa.

“Dal clima al Covid al razzismo – per risolvere le molteplici crisi che fronteggiamo, dobbiamo risolverle tutte insieme. La giustizia climatica riconosce che tutte le nostre battaglie riconducono allo stesso sistema ingiusto. Abbiamo bisogno di azioni climatiche che funzionino per tutti noi non solo per persone con soldi nei loro portafogli“, scrive Extinction Rebellion, “Ma la giustizia non ci sarà consegnata da leader mondiali o dalle corporation.

Solo noi possiamo immaginare e costruire il futuro per tutti. La Cop26 sta avvenendo in un momento cruciale della storia: possiamo o intensificare la crisi fino al punto di non ritorno, o gettare le basi per un mondo giusto dove i bisogni di tutti sono soddisfatti“.

Greta Thunberg a Glasgow: la Cop26 “un fallimento”

Ieri Greta Thunberg, fondatrice del movimento di protesta Fridays for Future, ha commentato i lavori della Cop26 finora. Un risultato deludente per l’attivista svedese dopo i miseri accordi raggiunti al G20, come ha dichiarato alla folla riunita per lo sciopero per il clima a George Square.

“Non è un segreto che la Cop26 è un fallimento. Dovrebbe essere ovvio che non possiamo risolvere una crisi con gli stessi metodi che ci hanno messo in questa situazione“, ha dichiarato Thunberg, “Molti si chiedono cosa occorrerà affinché le persone al potere si sveglino? Ma siamo chiari, loro sono già svegli, sanno perfettamente cosa stanno facendo“. L’attivista tornerà a parlare questa sera insieme a Vanessa Nakate, attivista ugandese di 24 anni, al termine della giornata di mobilitazione a Glasgow.