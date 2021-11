Carolina Marconi, la dedica al fidanzato Alessandro Tulli: “Mi sei stato vicino senza mollarmi un attimo”

Gossip

Carolina Marconi ha dedicato un pensiero d'amore al suo compagno, che l'ha sempre sostenuta durante le cure necessaria per la sua lotta al tumore al seno combattuta in questi mesi.

Carolina Marconi ha pubblicato sui social una dedica al fidanzato Alessandro Tulli per la fine del suo percorso nella lotta al tumore al seno. La modella ha condiviso una serie di loro fotografie, accompagnate da parole molto speciali. Il suo gesto ha commosso i fan che in questi mesi hanno seguito ogni giorno il racconto della sua esperienza con la malattia.

Carolina Marconi e le foto col fidanzato Alessandro Tulli

Carolina Marconi ha ultimato il percorso per combattere il tumore al seno. Un cammino lungo e difficoltoso che ha raccontato più volte attraverso media e sui social, mostrandosi ai propri fan anche nei momenti di maggior fragilità.

Accanto a lei sempre c’è sempre stato il compagno, il calciatore Alessandro Tulli, con cui la modella è fidanzata dal 2014. Nei giorni scorsi la Marconi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un book fotografico che la ritrae con il fidanzato in alcuni scatti significativi per la coppia.

In giaccone sulla neve, in costume al mare, elegantissimi in qualche occasione speciale, sono molte le fotografie scelte da Carolina. Ma sicuramente la foto più significativa è la prima, che ritrae la modella senza capelli, a causa delle cure alle quali si è sottoposta per sconfiggere il tumore, e Tulli abbracciati.

Lui ha una mano sulla testa di lei, quasi a esprimere con un piccolo gesto il suo supporto e il suo amore per la Marconi.

Carolina Marconi e la dedica al fidanzato sui social

Carolina Marconi ha accompagnato il book fotografico pubblicato su Instagram con una dedica d’amore per il fidanzato Alessandro Tulli. “Eccoci oggi sempre insieme ..(nel bene e nel male )ne abbiamo passate tante ma uniti abbiamo affrontato tutto..”, ha esordito la modella. “Questo percorso è stato durissimo…mi sei stato vicino senza mollarmi un attimo…”, ha proseguito.

“Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te…amabile, gentile e anche spiritoso, quanto cavolo mi fai ridire con le tue battute all’ improvviso, beh ci sono anche le nostre discussioni …d’altronde siamo due arieti con dei bei caratterini…ma dopo pochi minuti siamo uniti più che mai…”, ha raccontato la Marconi. “Volevo dirti grazie per tutto quello che hai fatto... per me sei un dono di Dio ed io sono fortunata …. te amo”, ha concluso.