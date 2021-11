Federica Panicucci attacca il Grande Fratello Vip: “Esempio da non seguire”. Il suo intervento a Mattino 5

Gossip

Federica Panicucci è intervenuta in merito al Grande Fratello Vip parlandone in termini negativi come portatore di esempio da non seguire. La conduttrice ha fatto dei riferimenti ad alcuni atteggiamenti degli inquilini della Casa e a come non tengono conto di come parlano tra di loro.

Federica Panicucci ha ribadito l’importanza della responsabilità di ciò che si dice, facendo l’esempio dello scontro tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, e all’attacco di lui che aveva detto: “Vai da chi ti tratta male, quello ti meriti…” Espressione inappropriata che aveva mandato Alfonso Signorini su tutte le furie pretendendo le scuse del concorrente.

Federica Panicucci contro il Grande Fratello Vip

Partendo da una clip con protagonista Giuscas Casella che riprende i concorrenti per il loro eccessivo fumare, Federica Panicucci a Mattino 5 è intervenuta sul tema, dicendo: “Fumare fa molto male…E’ dannoso per la salute…Questo va sempre detto e va sempre ricordato…Quando mi collego li vedo spesso con la sigaretta in bocca…E’ un esempio da non seguire“.

La conduttrice non si è limitata solo a questo episodio, commentando alcuni atteggiamenti degli inquilini della Casa, si è detta contrariata dall’uso improprio delle parole.

Nella puntata andata in onda lunedì sera, al Grande Fratello Vip Nicola Pisu si è reso protagonista di un episodio grave, una frase definita maschilista tanto da alcuni inquilini della Casa, quanto da Alfonso Signorini e da Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu. Tutto è nato da un’accusa fatta da Trevisan a Pisu, dopo che Miriana ha visto suo figlio ha cercato l’abbraccio di Nicola Pisu non trovandolo: “Una persona che non abbraccia una madre che ha appena visto suo figlio, non è amore. Non ti voglio più accanto a me, cresci” per poi aggiungere di essere felice di essersi presa una pausa. A quel punto Nicola Posi ha ribattuto: “Sii sincera te, adesso ti inventi scuse” e ancora Vai da chi ti tratta male che è meglio, quello ti meriti“.

Su questo tema è intervenuta Federica Panicucci che ha detto: “Bisogna essere responsabili di ciò che si dice“, aggiungendo: “Nonostante la giovane età ognuno deve essere responsabile di ciò che dice… Soprattutto quando hai le telecamere accese 24 ore su 24 addosso a te”.