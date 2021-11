Manuel Bortuzzo consola Nicola Pisu: “Se uno si prende di noi, si prende anche tutti i nostri problemi”

Grande Fratello

Nicola Pisu si è confidato con Manuel Bortuzzo dopo la rottura definitiva con Miriana Trevisan. Il gieffino si è mostrato molto affranto e tra gli inquilini della Casa sono stati Aldo Montano e Manuel Bortuzzo a notare come il suo umore sia cambiato. In uno scambio tra Bortuzzo e Pisu, i due si sono confrontati su diversi temi.

Il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu si è chiuso bruscamente lunedì, durante la puntata, quando Nicola Pisu ha pronunciato una frase che ha raggelato gli altri inquilini della Casa e mandato su tutte le furie il conduttore, Alfonso Signorini. Nicola Pisu, in sala nomination, ha detto a Miriana: “Vai da chi ti tratta male che è meglio, quello ti meriti“.

Frase che ha scatenato anche una dura reazione da parte della madre del gieffino, Patrizia Mirigliani, e sconvolto Miriana.

Manuel Bortuzzo e Aldo Montano preoccupati per Nicola Pisu

Nel corso delle scorse ore, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo si sono confrontati su Nicola Pisu, dicendosi entrambi preoccupati. “Hai visto com’è distrutto Nicola?” ha detto Montano, “Distrutto? Si l’ho notato… Ci penso io… Farò di tutto per farlo riprendere“.

Manuel Bortuzzo è poi andato a parlare con Nicola Pisu, il gieffino si è sfogato con il nuotatore, parlando soprattutto delle emozioni negative che in questo momento lo affliggono.

Il confronto tra Manuel Bortuzzo e Nicola Pisu

Manuel Bortuzzo ha parlato a cuore aperto con Nicola Pisu, affermando di conoscere le emozioni che sta vivendo. “Delle mie cose non riesco a parlare con tutti. Tu ora mi parli di solitudine e forse non riusciresti a parlarne con chiunque, se non con chi può capire certe cose“. Nicola a quel punto ha spiegato a Manuel Bortuzzo di aver cercato di farsi capire da Miriana Trevisan ma “La sensazione è che non le comprendesse” e ancora, “Mi fa male averla accanto.

Anche un solo accenno io lo sento”.

Manuel Bortuzzo ha poi cercato di tranquillizzare Nicola Pisu parlando della convivenza con il dolore: “È la stessa cosa di convivere con un dolore, di qualsiasi tipo. Il tempo porterà la sua soluzione”. Bortuzzo ha poi espresso le sue preoccupazioni a Pisu: “Io vedo quando prendi e te ne vai, quando sei assente, quando hai lo sguardo perso” cercando poi di fargli capire che le difficoltà ci sono e ci saranno sempre: “Io quando ti dico di metterti sempre dalla parte degli ultimi per riuscire ad andare avanti, sentirsi parte di qualcosa, per riuscire.

Perché se il paragone lo fai con altre cose, ce ne sarà sempre una che tu guardi con l’ammirazione. Io che dovrei dire? Quanto è bello vedervi camminare? No, io invece mi sento fortunato ad essere qua perché c’è gente che nella mia stessa situazione se n’è andata” e infine: “Tu mi hai detto che hai lavato i piatti e fatto tante cose che ti restano. Nel momento in cui una cosa tocca il fondo, c’è di peggio nella vita“.