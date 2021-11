Tú sí que vales 2021: la nona puntata del talent show in onda sabato 13 novembre avrà un ospite speciale

Programmi TV

Il talent show ritorna per dare nuovamente vita allo scontro con Milly Carlucci ed il suo Ballando con le Stelle. Sabato 13 novembre 2021 come sempre su Canale 5 va in onda la terzultima puntata di Tú sí que vales 2021 che si sta confermando il programma da battere nella gara di ascolti del fine settimana. Nel nuovo appuntamento la trasmissione tornerà con tutta la sua folta squadra al seguito al quale si aggiunge per un intenso omaggio al padre anche Mirko Casadei, il degno erede del re del liscio. La nuova puntata del programma andrà in onda sabato 13 novembre alle ore 21:30, come sempre dopo la conclusione di Striscia la Notizia.

Tú sí que vales 2021: il bilancio dell’ottava puntata

Tú sí que vales 2021 continua la sua marcia trionfale nell’autunno di Canale5 che lo porterà a svelare il suo gran finale nell’ultimo sabato di novembre 2021. L’ottava puntata dello show ha saputo conquistare brillantemente il pubblico del sabato sera, vincendo a mani basse la gara di share con Ballando con le Stelle.

Lo show con Maria De Filippi e Belen Rodriguez questa volta si è posizionato ampiamente avanti al programma di Rai1 facendo salire il proprio dato e stanziandosi ad un convinte 27,9% di share mentre lo show di Ra1 si è fermato con un dato al ribasso intorno al 20,5% di share.

Tú sí que vales 2021: la nona puntata del talent show e l’ospite speciale

Sabato 13 novembre 2021 va in onda la nona puntata di Tú sí que vales che vedrà nuovamente la gara tra gli ascolti con Rai1 e che renderà omaggio alla memoria di Raoul Casadei. Il re incontrastato del liscio sarà ricordato in un momento emozionante grazie alla sentita esibizione di suo figlio Mirko Casadei e della sua orchestra mentre un gruppo di ballerini si esibirà sulle note della loro splendida musica.

Tornano ovviamente Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi insieme all’amatissima rappresentante della giuria del pubblico Sabrina Ferilli.

I volti noti della trasmissione continueranno a divertirsi ed a giudicare il talento dei concorrenti in gara che verranno presentati come al solito dalla squadra di conduttori capitanata Belen Rodriguez, il lottatore Alessio Sakara, il colosso Martin Castrogiovanni e la vincitrice di Amici ballerina Giulia Stabile.

Guarda il video: