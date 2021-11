Oroscopo Paolo Fox Ariete domani 18 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Ariete! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa giornata di giovedì, per voi cari Ariete, sembra segnare una piccola svolta rispetto all’ultimo periodo, in positivo ma per la quale occorrerà ancora un pochino di pazienza.

Ottobre non è stato meraviglioso e novembre è iniziato molto lentamente, ma presto tutto migliorerà! L’amore, per ora, è ancora leggermente problematico, come d’altronde il lavoro.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 18 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 18 novembre: amore

La giornata amorosa di giovedì, insomma, seppur il periodo segni una sorta di svolta verso lidi migliori, non sarà ancora così tanto serena e positiva, cari Ariete.

Nulla di grande, ma forse un battibecco potrebbe rovinarvi leggermente l’umore, e probabilmente non avrete neppure voglia di impegnarvi per risolverlo, siete stanchi ma non demordete!

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 18 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, in questo giovedì sembrate sentirvi leggermente straniti da quello che vi succede attorno. In alcuni casi non vi sentirete compresi fino in fondo, ma neppure valorizzati come credete di meritare. In questo caso, però, non vi rimane che impegnarvi e dimostrare a tutti che sbagliano, carissimi Ariete!

La settimana che vi attende, cari Ariete

Questa settimana fatta di opposizioni astrali più o meno marcate sembra continuare per voi amici dell’Ariete, confermando le letture fatte da Paolo Fox. Siate ancora cauti, non è necessario che corriate sempre per ottenere qualcosa, finendo solamente per ricevere un notevole stress. La calma e la pazienza saranno le vostre armi migliori per la settimana.

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni