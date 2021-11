Gf Vip 6 e la frase sull’aborto di Alfonso Signorini: Sonia Bruganelli e Lorenzo Amoruso dicono la loro

Grande Fratello

In queste ore si sta parlando di più del Gf Vip 6 fuori dalla casa che all’interno del reality stesso. Il motivo? L’esternazione fatta da Alfonso Signorini in tarda serata durante l’ultima puntata del reality lunedì scorso. Il giornalista stava parlando con Giucas Casella circa la finta gravidanza del suo cane quando, come una doccia fredda, dal conduttore è arrivata questa frase che ha destato parecchie polemiche: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa“. Da qui, ovviamente, è partito il tam tam mediatico.

Il giorno dopo, la casa di produzione Endemol prende le distanze da quanto dichiarato da Alfonso Signorini con una nota stampa in cui dichiara: “Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento“.

E ancora: “Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione“.

Non tarda ad arrivare anche la replica di Alfonso Signorini il quale, senza giri di parole, replica su Twitter: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero.

Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”.

Gf Vip, Sonia Bruganelli chiarisce la sua posizione

Durante la diretta, subito dopo la frase pronunciata dal conduttore, i telespettatori avranno sicuramente sentito Sonia Bruganelli commentare con un secco “esatto”. L’opinionista, moglie di Paolo Bonolis, ha voluto chiarire su Instagram la sua posizione in risposta ad un commento di un utente: “Esatto era inteso sul non augurare l’aborto spontaneo“.

Il tema dell’aborto spontaneo era stato introdotto dallo stesso Giucas Casella. Il mentalista, in merito allo scherzo della finta gravidanza della sua cagnolina con un cane di grossa taglia, aveva detto: “Magari potrebbe esserci un aborto spontaneo”.

Lorenzo Amoruso difende Alfonso Signorini

Lorenzo Amoruso, marito di Manila Nazzaro, ha deciso di difendere pubblicamente Alfonso Signorini. Proprio un anno fa l’ex calciatore e la speaker radiofonica ed ex miss Italia scoprivano di aver perso il loro bambino durante i mesi della gravidanza.

Proprio per questo motivo ha deciso di affidare il suo dolore ai social: “In questa settimana lo scorso anno abbiamo perso il nostro bimbo e dopo la morte del mio adorato padre questa è stata la più brutta sensazione di impotenza e vuoto che mi ha lasciato una cicatrice indelebile. Ma so che quel dolore ci ha rafforzato ancora di più per affrontare la nostra vita. Sempre più assieme, sempre più uniti, sempre più come una famiglia. Ti amo“.

Fanpage ha deciso di contattare Amoruso per avere la sua circa la frase di Alfonso Signorini sull’aborto. Ecco cosa ha dichiarato: “Quando ieri ero davanti alla tv e ho sentito Alfonso pronunciare quelle parole ho pensato che non se ne fosse reso conto e dalle polemiche che di lì a poco avrebbe ricevuto sui social.

Sarò contro corrente, ma non sono d’accordo con tutto quello che gli è arrivato addosso il giorno dopo. È nato tutto da uno scherzo a Giucas, si parlava di un cane ed era un contesto burlesco. Indubbiamente è stata una caduta, anche se è vero, non è la prima volta che capita, ma è pur sempre un essere umano“. Poi ancora: “Alfonso è una persona molto acculturata e ha un’enorme sensibilità. Non lo conosco personalmente, non ho il suo numero di telefono, ma non credo proprio che lui volesse dire qualcosa di brutto e tutto quello che gli è arrivato addosso non è meritato“.

Lorenzo Amoruso conclude facendo un invito alle persone sui social che si sono prontamente scagliate contro il conduttore: “La gente penso debba stare più tranquilla. Se prendiamo le parole che ha usato per quello che sono, certo, tutto assume un altro valore, ma io credo che non pensasse minimamente una cosa del genere. Voglio vedere il lato buono“. Cosa succederà al Grande Fratello Vip venerdì sera? Chissà.