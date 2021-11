Manuel Bortuzzo in confessionale parla della lettera di Lulù. Intanto impazza il gossip sul su cachet

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo e Lulù tra i due è finita sul serio stavolta, a confermarlo è stato lo stesso nuotatore parlando in confessionale della lettera che la Princess gli ha scritto pochi giorni fa. La nuova crisi tra i due ha spiazzato terribilmente Lulù, facendola ripiombare in una profonda crisi che ha alimentato le liti con le sorelle e con le altre inquiline della Casa. Lulù Selassié ha voluto però scrivere una lettera a Manuel e propio da lì lui ha chiarito definitivamente come stanno le cose tra i due.

Manuel Bortuzzo svela il contenuto della lettera di Lulù

In confessionale Manuel Bortuzzo ha parlato di Lulù Selassié, del loro rapporto e anche della lettera scritta da lei (gesto che le era valso grandi critiche da parte di altri inquilini della Casa, comprese le sorelle).

Manuel ha detto: “(…) Dalla lettera che mi ha mandato mi ha anche fatto capire che ha compreso bene le cose e quello che è successo. Direi che ha anche valorizzato quello che ho fatto con e per lei. Quindi mi ha fatto piacere che mi abbia scritto.

Come stanno quindi le cose tra i due?

È sempre Manuel a parlarne: “Dopo questa so che lei è in pace, così come io sto in pace e siamo sereni”. Il nuotatore prova comunque affetto per la Princess, tant’è che ha iniziato il suo discorso dicendo: “Le voglio bene, figuriamoci se la odio o mi sta antipatica, assolutamente no“.

Lulù e Manuel ancora affezionati: lei si commuove vedendolo camminare

Lulù Selassié resta però molto presa da Manuel, anche se ha accettato di rispettare gli spazi chiesti dal nuotatore, non smette di guardarlo con occhi sognanti (incappando sempre in “rimproveri” da parte di alcune inquiline della Casa).

L’ultimo episodio risale a poche ore fa, quando Manuel Bortuzzo ha ripreso il deambulatore per camminare in giardino, Lulù non si è avvicinata ma si è commossa guardandolo da dietro il vetro, incappando in un rimproero da parte di Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.

Il cachet di Manuel Bortuzzo sarebbe stellare

Come per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, vecchi e nuovi, anche per Manuel Bortuzzo è previsto un cachet che a quanto pare sarebbe da cifre stellari. A rilanciare la notizia è TvZap che scrive: “Stando a delle indiscrezioni, Manuel Bortuzzo guadagnerebbe 5.000 euro a settimana, 715 euro al giorno e 2500 euro a puntata.

Finora, quindi, avrebbe guadagnato circa 40.000 euro. In caso di un posto sul podio finale potrebbe guadagnare invece tra i 75 e i 25 mila euro.”