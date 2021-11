Domenica in anticipazioni: tutti gli ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 21 novembre

Programmi TV

La domenica pomeriggio su Rai1 propone un nuovo appuntamento con Mara Venier e con la sua Domenica In. Lo show torna in televisione con la sua decima puntata stagionale in diretta come sempre dagli Studi Televisivi intitolati alla memoria di Fabrizio Frizzi. La conduttrice torna in compagnia di tanti amici ospiti ed accompagnerà i telespettatori fino a tardo pomeriggio con le sue consuete interviste ed i simpatici siparietti che solo lei sa regalare. Scopri tutti gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata di Domenica In che viene trasmessa su Rai1 dalle ore 14:00 circa domenica 21 novembre 2021.

Domenica In domenica 21 novembre

L’appuntamento di domenica 21 novembre 2021 avrà inizio come al solito a partire dalle ore 14:00 in diretta su Rai1 con Mara Venier che apre il suo studio per fare spazio ai tanti ospiti che la raggiungeranno per raccontarsi ed intrattenere il pubblico collegato da casa e quello in studio.

Chi sono gli ospiti

Nella puntata sarà ritagliato uno spazio al sempre puntuale commento delle gesta dei ballerini Vip di Ballando con le Stelle con la presenza sia di Memo Remigi che dell’istrionico Morgan, pronto a raccontare la sua esperienza nello show di Milly Carlucci e siamo sicuri che ci sarà spazio anche per le recenti polemiche con Selvaggia Lucarelli.

Arriverà in studio anche la grande Gina Lollobrigida in compagnia del suo avvocato Antonio Ingroia per affrontare la spinosa questione giudiziaria che la vede contrapposta al figlio. Ed ancora si racconterà alla zia Mara anche la conduttrice Elisa Isoardi, per un punto sulla sua carriera ed il racconto della sua esperienza di vita.

Conclusa l’esperienza a Tale e quale Show con l’entusiasmante Torneo è ormai diventato parte fissa del cast di Domenica in l’osannato dalle giovanissime Pierpaolo Pretelli.

Il romano si renderà protagonista sia di un balletto che sarà ispirato al grande success di Dirty dancing, balli proibiti, che anche della coconduzione del nuovo gioco telefonico dela trasmissione.