Carlo Conti Tale e quale Show – Il Torneo: torna la gara tra i migliori imitatori delle ultime edizioni

Programmi TV

L’ultimo appuntamento dell’anno con Tale e quale Show va in onda venerdì 19 novembre 2021 e propone l’imperdibile gara tra i migliori Vip imitatori delle ultime due edizioni del programma. Per l’occasione Il Torneo mette in palio il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2021 che sarà incoronato ovviamente da Carlo Conti in seguito alle preferenze dei giudici in studio e del pubblico da casa. Un grande appuntamento che darà l’opportunità ai telespettatori di godere di una grande serata di musica in compagnia delle imitazioni delle grandi icone della storia della musica. Ecco chi prenderà parte alla gara che va in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa.

Tale e quale Show – Il Torneo: l’imperdibile appuntamento di venerdì 19 novembre

Carlo Conti torna in televisione con la sua ultima fatica del 2021. Rai1 sarà nuovamente casa sua per mettere in scena l’ultimo appuntamento stagionale con Tale e quale Show, che andrà in onda venerdì 19 novembre 2021 come sempre a partire dalle ore 21:30 circa.

Tale e quale Show – Il Torneo sarà un appuntamento imperdibile per i fan del programma che mostrerà al pubblico una avvincente gara che si terrà tutta in una serata.

L’intento è quello di rendere omaggio ai grandi della musica mondiale con una serata speciale durante la quale i migliori sette protagonisti dell’undicesima edizione si contenderanno il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2021 contro i migliori quattro della decima.

Sale l'attesa per la finale del Torneo di #taleequaleshow! 😎

Ci vediamo venerdì in prima serata su #Rai1 e in diretta streaming @RaiPlay! pic.twitter.com/8NUt85CLgk — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 16, 2021

Tale e quale Show – Il Torneo: i Vip che partecipano alla gara

Carlo Conti è pronto a condurre l’imperdibile evento con il meglio delle due ultime edizioni della sua trasmissione di punta. Il presentatore introdurrà, come sempre sapientemente, le esibizioni degli 11 protagonisti che si esibiranno per contendersi il titolo messo in palio dal Torneo.

Ovviamente parteciperanno alla speciale gara i vincitori dell’undicesima edizione i Gemelli di Guidonia, la seconda classificata la cantante Francesca Alotta ed anche chi si è preso il terzo gradino del podio Deborah Johnson. Della scorsa edizione trovano un posto nel torneo anche i Stefania Orlando, e Pierpaolo Pretelli accompagnati dall’energia di Ciro Priello e dall’intensità di Dennis Fantina.

Di contro a battagliare con loro per conquistare il trofeo ci sono anche i migliori 4 della decima edizione della trasmissione come la terza classificata Barbara Cola, il secondo classificato Virginio ed ovviamente il campione Pago, ai quali si aggiunge anche la sorprendente Carolina Rey.