Barbara Berlusconi è mamma: è nato Ettore, quinto figlio per la primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario

Gossip

Fiocco azzurro per Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri: la prima figlia dell’ex premier Silvio Berlusconi è diventata infatti mamma per la quinta volta. Per Silvio si tratta del quattordicesimo nipote e arriva pochi mesi dopo la nascita del figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli.

Barbara Berlusconi mamma: è nato Ettore Quinto

Si allarga ancora la famiglia Berlusconi: la primogenita di Silvio e Veronica Lario, Barbara, ha infatti dato alla luce il quinto figlio in una clinica svizzera, secondo quanto riportano numerose fonti.

Il nome riflette questo importante traguardo: il bambino è stato infatti chiamato Ettore Quinto ed è solo l’ultimo della lunga e vasta dinastia dei Berlusconi.

La notizia della gravidanza era arrivata lo scorso maggio. Per la coppia formata da Barbara Berlusconi e l’imprenditore immobiliare Lorenzo Guerrieri si tratta del terzo figlio dopo Leone e Francesco, nati rispettivamente nel 2016 e 2018. Dalla precedente relazione con Giorgio Valaguzza, invece, Barbara era già diventata mamma di Alessandro (2007) e Edoardo (2009).

Ettore Quinto è il quattordicesimo nipote di Silvio Berlusconi

Grande gioia anche per il nonno di casa, Silvio Berlusconi. L’ultimo arrivato dalla figlia Barbara, amministratrice delegata della holding 14 e in controllo del 21,42% delle quote Fininvest, è infatti il quattordicesimo nipote dell’ex premier e leader di Forza Italia, frutto delle relazioni e dei matrimoni dei suoi 5 figli. Da Pier Silvio Berlusconi sono arrivati Lucrezia Vittoria (nata nel 1990 e prima nipote di Silvio), Lorenzo Mattia e Sofia Valentina; da Maria Elvira meglio nota come Marina invece sono nati Gabriele e Silvio, entrambi con Massimo Vanadia.

Quindi, i nipoti dai figli avuti con Veronica: i 5 maschi di Barbara Berlusconi, i 3 di Eleonora (Riccardo, Flora Binns e Artemisia).

Da ultimo, pochi mesi fa è nato anche Emanuele Silvio, figlio del “piccolo” di casa Berlusconi, Luigi. Dal matrimonio con Federica Fumagalli celebrato a ottobre 2020 è infatti arrivato a fine luglio un nuovo fiocco azzurro. E chissà ora quanto bisognerà aspettare per il prossimo nipote di Silvio Berlusconi, che giù ora può schierare un’intera squadra di calcio (riserve comprese).