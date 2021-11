Grande Fratello Vip anticipazioni: la puntata di lunedì 22 novembre tra sorprese e nuovi ingressi. I nomi

Programmi TV

Dopo la conferma di Alfonso Signorini è arrivato il momento di scoprire chi saranno i nuovi Vip pronti ad entrare in casa. Tutti i rumors e le indiscrezioni sulle tematiche che saranno trattate in puntata.

Lunedì 22 novembre 2021 torna in onda su Canale5 il Grande Fratello Vip 6 con una puntata che si preannuncia scoppiettante. Il reality show torna infatti per dare seguito alla conferma ufficiale del suo prolungamento con l’ingresso di ben due nuovi inquilini. Come la prenderanno i Vipponi in casa? Proprio oggi sarà lo stesso presentatore Alfonso Signorini a svelare chi saranno i primi nuovi Vip pronti all’ingresso, sempre sotto gli occhi attenti e puntigliosi delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. L’appuntamento è a partire come al solito dalle ore 21:30 circa sempre su Canale5 quando il pubblico avrà possibilità di conoscere i nuovi inquilini della casa ma anche di gustarsi nuove sorprese a quelli già presenti in casa oltre che a scoprire chi sarà il preferito tra i sempre nominati Soleil e Gianmaria Antinolfi ai quali si aggiunge anche Carmen Russo.

La puntata di lunedì 22 novembre del GF Vip 6

Il Grande Fratello Vip 6 torna oggi lunedì 22 novembre 2021 su Canale 5 con un nuova scoppiettante puntata tutta da gustare. Alfonso Signorini si dovrà destreggiare abilmente tra i tanti temi di puntata che di certo non tralasceranno il risultato del televoto a tre tra Soleil, Gianmaria Antinolfi e Carmen Russo oltre che a svelare i primi nuovi ingressi che lo stesso conduttore ha annunciato nella puntata di venerdì.

Le anticipazioni della puntata di questa sera

Stando alle anticipazioni che circolano in rete e prontamente rilanciate da Today.it, i telespettatori si troveranno di fronte ad una puntata entusiasmante. Come al solito non mancheranno le sorprese ed a riceverne una a testa saranno Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani. Mentre nel caso del nuotatore ancora non si sa chi entrerà in casa per farlo sorridere, nel caso della Cipriani sembrerebbe certo l’ingresso del fidanzato Alessandro che sarebbe intento a farle la fatidica proposta di matrimonio.

Continuando con le voci ed i rumors, nella puntata di oggi lunedì 22 novembre faranno il loro ingresso in casa le prime due nuove inquiline. Stiamo parlando di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, due volti noti dei salotti televisivi e dei reality show nostrani. Come la prenderanno i Vipponi chiusi in casa da ormai due mesi? Lo scopriremo tra qualche ora.