Katia Ricciarelli pronta a lasciare il Grande Fratello Vip: la soprano svela la data entro cui uscirà

Grande Fratello

Katia Ricciarelli sarebbe ben pronta a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip e sa già entro quando uscirà. La soprano, infatti, parlando con alcuni coinquilini svela quando terminerà il suo contratto con la produzione del reality, che quest’anno probabilmente andrà avanti fino a metà marzo. Katia Ricciarelli sarà comunque fuori prima di Natale, data per la quale avrebbe altri impegni pronti.

Katia Ricciarelli uscirà dal Grande Fratello Vip entro dicembre

Katia Ricciarelli non passerà le feste natalizie nella Casa del Grande Fratello Vip, come ha ribadito più volte ai coinquilini.

La soprano specifica che il suo contratto finirà il 13 dicembre e che non si tratterrà oltre, avendo già altri impegni per Natale, senza contare le condizioni di salute che hanno fatto preoccupare.

È Miriana Trevisan, con cui i rapporti non sono stati tranquilli, a riferire quanto detto da Ricciarelli ai compagni di reality: “Katia Ricciarelli tutti i giorni mi dice che a Natale deve fare delle cose, me l’ha detto“, ha dichiarato la gieffina, “Ha specificato che uscirà a dicembre.

Lei a me ha proprio detto ‘Io me ne voglio andare perché devo lavorare a Natale’“.

Chi uscirà con Katia Ricciarelli entro il 13 dicembre

Katia Ricciarelli non si tratterrà oltre, quindi, avendo già impegni lavorativi pronti. Non è l’unica che potrebbe uscire volontariamente allo scadere del contratto, nonostante il Grande Fratello Vip verrà probabilmente prorogato per altri 3 mesi. Come nell’edizione passata, infatti, la produzione darà la possibilità a chi vuole di continuare, e gli altri saranno liberi di lasciare la Casa.

Tra questi ultimi potrebbero esserci anche Aldo Montano e Manuel Bortuzzo.

Certissima invece l’uscita di Ricciarelli, che anche a Davide Silvestri aveva confermato la volontà di finire il gioco entro il 13 dicembre.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip: le liti e le antipatie

Non saranno tutti a piangere l’abbandono di Katia Ricciarelli, all’eliminazione questa settimana con Carmen Russo e Miriana Trevisan. Con l’ex di Pago in particolare, le liti sono state tremende, e le due se ne sono dette di tutti i colori.

Se tra le due non scorre buon sangue, anche con Soleil Sorge non c’è stato feeling, anzi lei e la soprano sono arrivate ai ferri corti, con Katia Ricciarelli che le ha lanciato alcuni insulti.

Il suo addio potrebbe quindi essere ben visto da alcune coinquiline, dato il carattere a volte spigoloso della cantante lirica.