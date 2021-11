Storia di una famiglia perbene anticipazioni ultima puntata: la trama dell’ultima puntata di stagione

Serie TV - Fiction

Storia di una famiglia per bene giunge al termine con il quarto appuntamento di stagione. Come andrà a finire la trama della fiction di successo di Canale5.

La fiction di Canale5 giunge al termine mercoledì 24 novembre con l’ultimo dei quattro episodi della prima stagione. Il pubblico si troverà di fronte oggi in prima serata la puntata conclusiva di Storia di una famiglia perbene, nuovo successo del canale con gli attori Giuseppe Zeno e Simona Cavallari ad interpretare i genitori di Maria, che tanto la ostacolano nel suo amore per Michele. Leggi le anticipazioni della trama della quarta puntata di Storia di una famiglia perbene in onda su Canale5 mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 21:30 circa.

Storia di una famiglia perbene: l’ultima puntata va in onda su Canale5 mercoledì 24 novembre

Storia di una famiglia perbene è arrivata a mostrare al pubblico il suo epilogo nel quarto appuntamento stagionale che come sempre andrà in onda su Canale5 proprio oggi mercoledì 24 novembre 2021.

A partire dalle ore 21:30 circa tornano dunque per l’ultima vola i personaggi interpretati da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, che vestono i panni del capofamiglia Antonio e sua moglie, oltre ai due protagonisti della storia interpretati nella versione adulta da Federica Torchetti e Carmine Buschini ed infine anche Vanni Bramati nei panni del temuto Don Nicola.

Storia di una famiglia perbene: la trama dell’ultima puntata

Oggi va in onda in prima serata il quarto appuntamento in programma su Canale5 con Storia di una famiglia perbene. Le anticipazioni della trama ci mostrano come Maria sia ormai legata ad Alessandro ma nonostante ciò il ritorno di Michele a Bari non la lascia per nulla indifferente e la metterà in testa dei dubbi difficili da sciogliere.

Alessandro vorrà infatti festeggiare la sua maturità con lei e gli amici nella villa a mare che possiedono i suoi genitori e la inviterà a raggiungerlo per un po’ di relax da trovare insieme.

Maria però inizialmente non saprà cosa fare anche se le parole della nonna alla quale si affida le consigliano di andare. Una volta arrivata lì la ragazza sarà però mira degli scherzi degli amici di Alessandro, facendole passare un brutto momento.

Intanto mentre Zarra indaga sugli Straziota e sembra di essere arrivato ad avere delle prove schiaccianti a loro carico, sarà lo stesso Michele a venire a conoscenza di alcuni movimenti che stanno per verificarsi in città. Il giovane non farà altro che precipitarsi da Maria per dirle che lei sarà al sicuro e che lui sarà pronto a sacrificarsi per salvare la vita della stessa Maria.

Così la ragazza, presa dal momento, rivelerà a Michele perché il loro amore si è spezzato: 7 anni prima fu proprio Don Nicola, padre di Michele, a minacciare Antonio, padre di Maria minacciandolo di morte nel caso in cui i giovani non si fossero allontanati.