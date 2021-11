Storia di una famiglia perbene ha un finale aperto: ci sarà una stagione 2? Il futuro della fiction di Canale5

Serie TV - Fiction

Dopo la messa in onda della quarta ed ultima puntata della fiction, i fan iniziano già a chiedersi se ci sarà una seconda stagione. Scopriamo qualcosa in più sui progetti futuri della fiction con Giuseppe zeno e Simona Cavallari.

Mercoledì 24 novembre 2021 è andata in onda la quarta ed ultima puntata della fiction Storia di una famiglia perbene, la nuova fiction di Canale5 che ha saputo conquistare il pubblico grazie ad una trama interessante ed alla presenza di amati attori nel cast come Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Il gran finale ha però lasciato il pubblico con molti interrogativi ancora da risolvere, puntando su di una chiusura della storia più in maniera aperta che chiusa definitivamente.

I fan della fiction si staranno così chiedendo se il progetto verrà mai ripreso in futuro in modo da dare risposte alle molto domande che ancora non hanno mostrato cosa ne sarà dell’amore tra Maria e Michele e dal colpo di scena finale che getta più di qualche dubbio.

Storia di una famiglia perbene: la fiction di Canale5 avrà una seconda stagione? Le ipotesi

La puntata conclusiva di Storia di una famiglia perbene è andata in onda ieri sera mercoledì 24 novembre 2021 quando ha svelato il finale di stagione tra la curiosità del pubblico. La trama della fiction ha saputo conquistare gli spettatori di Canale5 che hanno ricambiato il prodotto con entusiasmo, facendo bissare alla rete il successo dell’altra fiction andata in onda questo autunno dal titolo Luce dei tuoi occhi.

Come accaduto per quest’ultima, anche la fiction con l’onnipresente Giuseppe Zeno e l’attrice Simona Cavallari ha lasciato i telespettatori con un po’ di amaro in bocca per il finale aperto che non da completa conclusine alla sua trama. In origine infatti il progetto era stato pensato come un prodotto autoconclusivo di 4 puntate del quale poi valutare il futuro prosieguo basandosi sui dati di share riscontrati.

E la novità è che ad oggi stando a quanto emerso, come riporta il sempre attento davidemaggio.it, sembra proprio che Mediaset stia iniziando a valutare la continuazione della storia raccontata, proponendo una seconda stagione che possa ripartire proprio dal finale aperto emerso nella quarta puntata.

Storia di una famiglia perbene: come si è conclusa la fiction

Storia di una famiglia per bene si è conclusa in una maniera del tutto aperta che ha mostrato come la storia di amore tra Maria e Michele non s’ha da fare. I due giovani alla fine del quarto appuntamento si sono ritrovati ancora una volta separati e lontani con il ragazzo rimasto ferito nella concitata operazione che ha portato all’arresto della sua famiglia mentre Maria si ritrova totalmente indifesa dal momento che oltre all’amato ha perso anche il padre Antonio, ferito da un colpo di pistola sparato proprio dal suo nemico giurato padre di Michele.

Si salveranno i due uomini della vita di Maria? Che ne sarà della ragazza? Don Nicola la farà franca per i suoi gesti? Interrogativi senza risposta che potrebbero essere chiariti in una seconda stagione che potrebbe arrivare ad approfondire il finale di ieri. Non resta che attendere notizie ufficiali.