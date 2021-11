Zelig in onda su Canale5: il cast. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono la seconda puntata

Programmi TV

Canale 5 torna ad essere la casa della comicità con la seconda puntata di Zelig, lo show comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio in compagnia degli amati comici pronti a far rider il pubblico a casa.

Zelig giovedì 25 novembre 2021 torna su Canale5 con il secondo speciale appuntamento che sta celebrando il sodalizio tra la trasmissione comica ed i canali Mediaset. Il 25esimo anniversario di questa fruttuosa collaborazione sta facendo riscoprire al pubblico del canale l’amore per il cabaret e per la comicità, marchio di fabbrica della cifra stilistica della trasmissione. A fare da padroni di casa tornano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sempre pronti a lanciare i comici sul prestigioso palco oltre che a prestarsi con loro a fargli da spalla. Tutto quello che c’è da sapere sul secondo appuntamento con la trasmissione in onda giovedì 25 novembre 2021 a partire dalle ore 21:30 su Canale 5.

Zelig: il bilancio della prima puntata

Giovedì 25 novembre 2021 andrà in onda il secondo appuntamento con la trasmissione comica più famosa della televisione. A distanza di una settimana Canale 5 torna ad essere la casa della comicità con la seconda speciale puntata di Zelig.

Il ritorno della trasmissione ha sicuramente colpito il pubblico televisivo che ha risposto presente all’appello dei conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e dei comici saliti sul palco, ricambiando le loro battute con un incoraggiante 22% di share.

Nonostante il dato non sia bastato per piazzarsi davanti a Rai1 ed alla sua Un professore, l’affetto dei telespettatori metterà altra benzina nel motore della trasmissione.

Zelig: la seconda puntata ed il cast di comici sul palco

L’occasione di festeggiare il sodalizio tra Mediaset e Zelig, arrivato a ben 25 anni di collaborazione in tv dello, sta dando al pubblico la possibilità sia di rivedere volti noti della comicità italiana che quella di scoprire nuovi protagonisti della scena comica nostrana.

Nella seconda puntata in onda giovedì 25 novembre 2021 torneranno sul palco della trasmissione al fianco di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada gli amati Teresa Mannino, Maurizio Lastrico ed i personaggi di Giovanni Vernia, oltre alla sempre apprezzata Anna Maria Barbera nei panni di Sconsolata della trasmissione. Ed ancora i grandi ritorni del Mago Forest, Gioele Dix e Raul Cremona insieme alle conferme dei giovani o poco conosciuti Max Angioni, Vincenzo Comunale ed anche Corinna Grandi.

Guarda il video: