C’è posta per Te: svelati i nomi dei primi super ospiti della prossima edizione in partenza a gennaio 2022

A poco più di un mese dall'inizio della 25esima edizione del people show, svelati i primi nomi dei super ospiti di C'è posta per Te. Alcuni sono ancora in "forse", altri sembrano certi.

C’è posta per Te è uno dei programmi di maggior successo ideato e diretto da Maria De Filippi. Dal 2000 lo show racconta le storie, i drammi e le emozioni di persone comuni, riuscendo così a coinvolgere, come poche altri, il pubblico televisivo. A poco più di un mese dalla prossima edizione, è già partita la corsa ai nomi degli attesissimi ospiti.

La nuova stagione di C’è posta per Te: quando inizia

In onda da 22 anni, per un totale di 24 stagioni, C’è posta per Te è ancora sulla cresta dell’onda e, con uno share che l’anno scorso ha toccato il 29,45%, può considerarsi a tutti gli effetti il “Festival di Sanremo” del Biscione.

La 25esima edizione del people show inizierà a gennaio, probabilmente sabato 8, come sempre il sabato in prima serata su Canale 5. La nuova stagione dovrebbe costituirsi in 9 puntate, fino a marzo.

Tra le certezze all’interno del cast ci saranno ovviamente Maria De Filippi e i suoi postini: Maurizio Zamboni, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano e Andrea Offredi. Proprio in queste ore si sta parlando anche dei primi super ospiti che avrebbero dato conferma della loro presenza.

I super ospiti della prossima stagione di C’è posta per Te

La corsa per assicurarsi ospiti di fama internazionale sarebbe iniziata da tempo. Essi sono il fulcro centrale del programma, un aspetto che Maria De Filippi cura minuziosamente. Del resto il pubblico negli anni si è abituato a nomi del calibro di Julia Roberts, Sean Penn, Alberto Sordi, Sophia Loren e Maria Carey solo per citarne alcuni. Va da sé che anche quest’anno ci sia molto fermento in redazione per garantire al proprio pubblico uno spettacolo unico.

Per il momento, secondo le anticipazioni divulgate da SuperGuida TV, tra i confermati ci sarebbero l’attore turco Can Yaman e il celebre presentatore Paolo Bonolis.

Per la testata i 2 avrebbero addirittura già registrato gli spezzoni che li vedrebbero protagonisti. Si tratterebbe, per entrambi, di un ritorno nel salotto della De Filippi. A stretto giro è poi arrivata la notizia, data per certa dal settimanale Chi, della presenza del calciatore bianconero Leonardo Bonucci. Anche per lui si tratterebbe di una seconda volta.

Ospiti a C’è posta per te: i personaggi in “forse”

Nulla di confermato invece (ma neanche smentito) per l’indiscrezione di cui si era parlato qualche mese fa riguardo Sangiovanni e Giulia Stabile.

Gli ex concorrenti di Amici potrebbero avere un ruolo nella prossima stagione di C’è posta per Te, anche se ad oggi nulla è ancora certo.

Con ogni probabilità nelle prossime settimane potrebbero essere rivelati altri nomi per accrescere la curiosità del pubblico. Un’operazione che forse, visti i numeri impressionanti, non sarebbe neanche necessaria. Il people show più longevo della tv italiana, che secondo alcuni non sarebbe dovuto mai andare in onda, è indubbiamente il lavoro più riuscito ed amato di Maria De Filippi.