Paola Di Benedetto: la verità della showgirl sui presunti flirt con Ludovico Tersigni e Stefano De Martino

Da quando è finita la relazione con Federico Rossi, a Paola Di Benedetto sono stati attribuiti diversi flirt. Gossip e indiscrezioni sono apparsi prima sul web, poi sulle maggiori riviste di cronaca rosa. Ora al conduttrice di Hot Factor, il post puntata del noto talent di Sky Uno, ha deciso di fare chiarezza riguardo la sua reale situazione sentimentale. Fra le indiscrezioni più recenti ve ne sarebbe anche una che la vorrebbe al fianco del collega Ludovico Tersigni.

La verità di Paola Di Benedetto sul flirt con Ludovico Tersigni

Nelle scorse settimane si era parlato di un certo avvicinamento tra Ludovico Tersigni, attuale conduttore di X Factor, e la Paola Di Benedetto, oggi impegnata nella conduzione dell’appuntamento notturno del talent e da qualche tempo ritornata single.

Il gossip si era arricchito di dettagli, il più clamoroso dei quali parlava addirittura di un bacio tra i due in un locale di Milano. La notizia, diffusa su Instagram dall’influencer Deianira Marzano su segnalazione di un follower, deve essere stata l’ultima goccia per Paola Di Benedetto che recentemente ha deciso di raccontare tutta la sua verità a Fanpage.it.

“L’ho conosciuto durante questa stagione di X Factor. Lo considero un bravo professionista” ha esordito la conduttrice e modella. Ma ha poi spiegato: “Sono uscite delle notizie in questi giorni, ma sono fake news.”

Paola Di Benedetto e Stefano De Martino: le indiscrezioni

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha approfittato dell’intervista anche per levare ogni dubbio rispetto ad un altro gossip che aveva fatto molto rumore quest’estate. Stiamo parlando delle voci che l’avrebbero indicata come nuova fiamma del ballerino e conduttore, nonché ex di Belen Rodriguez, Stefano De Martino.

Anche in questo caso Paola Di Benedetto ha affermato con forza: “È una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa.”

La polemica si sposta poi su un altro piano: “Nella mia vita è sempre stato messo prima di tutti il fattore gossip, anche se ho fatto e continuo a fare tante altre cose.

Credo sia un bisogno delle persone di immedesimarsi nelle storie d’amore altrui anche laddove non c’è niente”.

Paola Di Benedetto: la sua situazione sentimentale

Smentite tutte le notizie false, Paola Di Benedetto ha infine chiarito la sua attuale situazione sentimentale.

Trovare una persona in questo momento non sarebbe per lei una priorità, anzi. La showgirl si sta dedicando molto nel coltivare la propria carriera e si dice felicemente single.

“Al momento non ho un fidanzato. Sono molto assorbita dalla mia attività lavorativa e, ultime parole famose (ride, ndr), credo di non avere tempo per un fidanzato ora. Non è ciò che sto cercando in questo preciso momento della mia vita”. Si conclude così, per il momento, il capitolo “flirt” di Paola Di Benedetto.