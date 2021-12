Oroscopo Paolo Fox Leone domani 3 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 3 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici del Leone, nel corso di questa giornata sembrate essere accompagnati da una Venere piuttosto neutrale, che avrà comunque buone influenze sulla vostra relazione amorosa!

In generale, in questo campo, sarete piuttosto favoriti, ma purtroppo non se foste single. Sul posto di lavoro, forse, volete reagire ad un sopruso, ma fatelo dimostrando quando valete!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 3 dicembre: amore

Benino, insomma, per quanto riguarda l’amore in questa giornata di venerdì, specialmente per voi che da poco avete iniziato una nuova relazione!

Con quella Venere neutrale, infatti, avrete almeno modo di saldare un pochino di più la vostra unione, che con il tempo diventerà veramente importante, carissimi amici del Leone!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 3 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che si prospetta davanti a voi in questo venerdì, cari Leone, sentite dentro di voi ribollire una gran rabbia, forse a causa di un sopruso subito negli ultimi giorni.

Potreste voler reagire, ma ricordatevi che non ha senso farlo con rabbia, piuttosto rimboccatevi le maniche e datevi veramente molto da fare, dimostrando chi siete!

Le previsioni per la settimana del Leone

Carissimi nati sotto il segno del Leone, in questa settimana avete goduto di alcune ottime occasioni che avreste dovuto sfruttare, con un fantastico cielo che vi ha guidati fino a qui, almeno secondo le letture degli astri fatte da Paolo Fox! Dopo qualche giornata a combattere con quel fastidioso Saturno negativo, ora siete sempre più vicini ad un fantastico fine settimana!

