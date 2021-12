Cronaca Italia

L’esplosione e il crollo di una palazzina di 4 piani a Ravanusa (Agrigento) ha causato 7 morti e al momento ci sarebbero ancora 2 dispersi sotto le macerie. Mentre il lavoro dei soccorritori continua senza sosta, dal cumulo di detriti e dolore emergono le storie di alcune delle vittime. Tra queste una giovane coppia di sposi e il loro bimbo che stava per nascere. Secondo quanto trapelato in queste ore, Selene Pagliarello e il marito, Giuseppe Carmina, si erano sposati pochi mesi fa e si trovavano sul luogo in cui poi sarebbe avvenuto il disastro per un’ultima visita ai parenti prima del parto, la gioia più grande attesa per la prossima settimana.

Esplosione a Ravanusa, tra le vittime una coppia di sposi e il loro bambino

Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina, riporta Ansa, sono 2 delle 7 vittime finora accertate nel disastro di Ravanusa il cui bilancio si è aggravato nelle ultime ore. La coppia di giovani sposi si sarebbe unita in matrimonio 8 mesi fa, e oggi la gioia per l’imminente parto e l’arrivo del loro bambino, previsto per la prossima settimana, lascia il posto allo strazio di vite spezzate all’improvviso.

Il bimbo che aspettavano sarebbe morto con loro.

La donna, infermiera in servizio all’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, e il marito, operaio, non sarebbero residenti di quella palazzina crollata a causa dell’esplosione di sabato sera. Secondo quanto finora ricostruito, si trovavano lì perché passati a salutare i genitori di lui, Angelo Carmina, 72 anni, e Maria Crescenza Zagarrio, 69.

La loro famiglia sarebbe stata distrutta.

Esplosione e crollo di una palazzina a Ravanusa, il bilancio delle vittime si aggrava

Da questa mattina, dopo 30 ore di ricerche dei dispersi (attualmente ne sarebbero rimasti 2), il bilancio delle vittime si è aggravato.

I Vigili del fuoco hanno individuato altri 4 corpi dopo i primi 3 morti accertati nell’immediatezza del disastro consumatosi nel centro abitato di Ravanusa.

🔴 #Ravanusa #crollo palazzina, inizia con dolore questo nuovo giorno di ricerche: dopo 30 ore senza pause i #vigilidelfuoco hanno individuato i corpi senza vita di 4 dei 6 dispersi [#13dicembre 7:00] pic.twitter.com/qOZDyos5yW — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 13, 2021

Le immagini che arrivano dal luogo dell’esplosione sono impressionanti e mostrano una situazione drammatica.