Quali sono le parole più cercate su Google nel 2021 in Italia: le maggiori tendenze nelle ricerche

Cosa hanno cercato gli italiani sul Google nel 2021: dai personaggi famosi a vaccini contro il Covid 19. Ci sono anche ricerche per i "come fare" e i "cosa significa".

Covid 19, uomini, donne, sportivi, politici, i “che significa”, i “come fare” e molto altro ancora. Come ogni fine anno arrivano le classifiche di Google con le parole più ricercate del 2021. Ecco, quindi, cosa gli italiani ha cercato maggiormente sul motore di ricerca più usato sul web negli ultimi 365 giorni.

Covid 19, gli addii e i personaggi più cercati

Con grande sorpresa, nella top 10 trending riportata da Il Post troviamo più ricerche legate a eventi sportivi dell’ultimo anno che non alla pandemia.

Grazie agli appuntamenti di sport internazionale e agli Europei, la parola più di tendenza è “Serie A”, che quindi si colloca al primo posto. A seguire sul podio troviamo le parole “Europei” e “Classroom”. Subito più in basso nel podio troviamo “Raffaella Carrà” e di seguito “Champions League”, “Roland Garros”, “Christian Eriksen” e “Wimbledon”. Gli ultimi due posti della top ten vanno rispettivamente a “Green Pass” e “Matteo Berrettini”.

L’addio più cercato sul web è stato quindi quello di Raffaella Carrà. Il nome della conduttrice, primo nella classifica di riferimento, è seguito da quelli di Michele Merlo (giovane talento di Amici scomparso prematuramente) e da Franco Battiato.

Tra i personaggi più cercati su Google spicca al primo posto Christian Eriksen, calciatore danese che accusò un malore agli Europei. Al secondo posto troviamo Matteo Berrettini, seguito da Mario Draghi. Per quanto riguarda la categoria Covid 19 (pandemia), il termine più cercato è stato Green Pass. Seguono al secondo e al terzo posto, il vaccino ani-Covid e Astrazeneca. Le ricerche in questo settore hanno comunque fatto registrare un maggiore interesse verso le modalità di prenotazione del vaccino, rispetto al virus in sé.

I “Come fare”, i “cosa significa” e i “perché” più cercati su Google

Tra i “come fare”, la richiesta più frequente è stata come fare lo Spid.

Al secondo posto abbiamo come fare il Green Pass, mentre al terzo lo screenshot su pc. In questa classifica si possono trovare anche come fare il backup WhatsApp e il vaccino anti Covid. Analizzando i “cosa significa”, capiamo che gli italiani hanno chiesto maggiori delucidazioni sul ddl Zan e sulla Zona rossa rafforzata. Abbastanza a sorpresa, tra i “perché” al primo posto abbiamo perché Conte si dimette, seguito a ruota da perché WhatsApp non funziona.

Oltre a questi, i nostri concittadini si sono chiesti perché gli Inglesi si sono tolti la medaglia, con evidente riferimento al gesto risalente alla premiazione finale dei campionati europei di calcio, e perché si festeggia l’8 marzo.