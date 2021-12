Beppe Menegatti racconta la sua vita senza l’amata moglie Carla Fracci: “Ogni tanto mi appare”

TV e Spettacolo

Lo scorso 27 maggio 2021, all’età di 84 anni, Carla Fracci è venuta a mancare. Ora che la stella della danza non c’è più, suo marito Beppe Menegatti la ricorda con grande affetto. In questi giorni, ha voluto parlare di lei nel corso di un’intervista, raccontando il momento della morte della sua amata moglie e di com’è ora la sua vita senza di lei.

Beppe Menegatti e Carla Fracci: un amore che supera la morte

Insieme e vicini fino all’ultimo momento, in cui Carla Fracci nella loro casa di Milano “se n’è andata proprio fra le braccia dell’affetto più importante della sua vita, che era suo figlio Francesco”, riprendendo le parole che lo stesso Beppe Menegatti ha dichiarato a Fanpage.

Oggi il maestro Menegatti ammette di sentirsi scosso e vuoto senza la sua amata Carla. A Repubblica ha confessato: “Vorrei dire tante cose, perché è una vita insieme, dal 1953 a oggi che ci si conosceva, abbiamo fatto tante cose, un figlio meraviglioso che è qui con me e presto arriveranno anche i nipoti da Roma, ma è troppo triste. Troppo”.

Ha dichiarato anche di avere spento il telefono perché la pressione emotiva era troppa.

“Ci stanno chiamando da tutto il mondo, dal Sudafrica al Giappone, da New York, da Londra– ha rivelato- una cascata di amore che viene riversato su Carla da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato”. Carla Fracci è ancora presente nella memoria di tutti quelli che l’hanno conosciuta e amata. Ancora a Fanpage il maestro Menegatti racconta che: “È presente perché sono state conservate tante cose che la ricordano continuamente. E poi vive in questo amore straordinario che ha tenuto insieme la famiglia. Intenda bene, non in senso bacchettone, ma nel senso dei veri sentimenti e delle critiche che ci hanno sempre migliorato reciprocamente”.

Carla Fracci nel ricordo del marito Beppe Menegatti

Ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno in occasione dell’uscita del film Carla, in cui Alessandra Mastronardi interpreta la sua amata moglie, Beppe Menegatti ha raccontato com’è ora la sua vita senza Carla Fracci.

“Ci sono dei momenti di grande solitudine. La sublime donna che mi ha lasciato solo ogni tanto mi appare e mi porta un po’ di consolazione ma non mi fa tornare quel sorriso che era la mia prerogativa” ha dichiarato.

Poi ha continuato “Quando mi appare mi dice una parola bellissima. Lei mi dice: ‘Abbi pazienza, ci rivedremo e dì a tutti gli amici che il mio amore per loro è intatto e che tante persone si rincontrano dopo aver fatto questo volo verso il cielo’”.

Infine, Beppe Menegatti ha lasciato un commovente messaggio “Quando la rincontrerò le dirò che purtroppo ha lasciato un vuoto e che tanti amici hanno una specie di dolore che non riescono a cancellare”.