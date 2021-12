Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 16 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici dei Pesci, la giornata che vi attende alle porte di questo giovedì sembra essere piuttosto buona per risolvere un qualche dissapore, anche vecchio, con la vostra dolce metà!

Certo, dovrete prendere le redini della situazione e dare il via voi alla discussione, mantenendo anche la calma. Sul lavoro qualcosa non va secondo i piani, ma non portate le frustrazioni in casa.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 16 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 16 dicembre: amore

Molto bene, insomma, per l’amore in questa giornata di giovedì anche se a primo impatto potreste vederla come una giornata pessima, cari Pesci.

Occorre parlare con il partner di qualcosa che non vi è proprio andato giù, e potrebbe degenerare piuttosto velocemente. Ma se iniziaste con il piede giusto e foste in grado di mantenere la calma, allora tutto procederà senza grandi inghippi!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 16 dicembre: lavoro

Dal punto di vista della vostra carriera, invece, la scalata al successo che state ormai facendo da parecchio tempo sembra poter subire un piccolo e momentaneo rallentamento, carissimi amici dei Pesci.

Nulla ce non possiate superare, ma vi causerà certamente una leggera frustrazione, che è importante che non facciate pesare al vostro partner dopo la fine del turno.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Le previsioni per la settimana dei Pesci

La vostra sembra essere una settimana piuttosto buona, carissimi nati sotto il segno dei Pesci, ma come d’altronde lo è tutto il mese di dicembre, ricco di fantastiche occasioni pressoché in ogni campo! L’anno prossimo, poi, sarà meraviglioso secondo le letture ed interpretazioni di Paolo Fox, ma dovete darvi da fare già adesso per ottenere qualche cosa di importante!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni