Zona gialla: c’è il passaggio di un’altra Regione. Quali sono quelle a rischio prima di Natale

Politica

Anche la Liguria si aggiunge alla lista delle Regioni che sono già passate in zona gialla, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria e Friuli Venezia-Giulia e a quelle a rischio zona arancione entro Natale. L’annuncio è stato dato dal Presidente Toti, poche ore fa.

Liguria a rischio zona gialla

Anche la Liguria passerà in zona gialla a partire da lunedì. L’ufficialità è arrivata per voce dello stesso Presidente Toti, nelle scorse ore, dopo l’arrivo del nuovo bollettino che registra un’incidenza media di 313 casi su 100mila abitanti e un’occupazione dei posti letto del 17% in area medica e 12% in terapia intensiva.

Ritorna dunque l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta la Regione e si accede solo con il Green Pass rafforzato nei ristoranti al chiuso, nei cinema, nei teatri, nelle discoteche, negli eventi, alle competizioni sportive… come previsto dal decreto dei 6 dicembre.

I numeri da controllare per capire se la propria Regione è a rischio

I nuovi criteri sul cambio di colore erano stati presentati nel decreto pubblicato il 18 maggio scorso.

Quali sono quindi questi criteri? Innanzitutto l’indice Rt non è più un valore da tenere in considerazione, si conteggiano però i casi settimanali che portano in zona gialla se sono tra i 50 e i 149 per 100mila abitanti, in arancione se sono tra i 150 e i 249 e in rosso dai 250 in su; sotto i 50 è zona bianca.

Altro fattore sono i ricoveri in terapia intensiva ed ordinaria, e proprio di questi si sta parlando molto recentemente. Per la zona gialla i ricoveri, se la soglia delle terapie intensiva supera il 30% e quelli ordinari il 40% scatta la zona rossa, l’arancione scatta nel momento in cui si superano il 20% in intensiva e il 30% in area medica.

I valori della zona bianca sono 10% terapia intensiva e 15% ordinari, superati questi scatta il giallo.

Lo stato delle Regioni aggiornate:

I dati fanno riferimento al portale Covid-19 dell’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali e sono aggiornati al 15 dicembre 2021. Il trend generale per l’Italia è positivo, con i ricoveri in terapia intensiva al 10% e quelli ordinari al 12%.